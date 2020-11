L’épisode Pourquoi les femmes ne sont pas des protagonistes avait comme invités Avril Alzaga, directrice du Festival du film de l’UNAM, et à Paula Amor, directrice générale du Gulf Stream, une maison de production axée sur le cinéma, la télévision, le podcast, entre autres moyens d’expression, et membre de #YaEsHoraMX, une initiative de femmes qui travaillent l’agenda du genre dans l’industrie audiovisuelle.

Lors de cette rencontre, les deux ont souligné l’importance du septième art en tant qu’espace inclusif pour tous et sans inégalités.

Cette entreprise a des défis à relever: seuls 23% des films ont une femme comme protagoniste et parmi ces films, seul un tiers des dialogues sont des femmes. De plus, les personnages sexy tombent presque toujours sur eux (15 fois plus que sur les hommes) et tant pour les actrices, les cinéastes que les producteurs, l’intimidation et le harcèlement ont été une constante au cours de leur développement professionnel.

«Il s’agit de divertissement et de« ce qui se vend ». Cette dynamique du sentiment que les femmes sont un objet, que nous avons des propriétaires et qu’elles peuvent faire ce qu’elles veulent avec nous est incorrecte. Malheureusement, les femmes ont été un moyen d’attirer l’attention », a expliqué dans le programme Paula Amor.

Comme indiqué dans l’épisode, ce problème a deux visages et peut être abordé de différentes manières. En tant que public, il est temps de critiquer ouvertement les histoires qui objectivent les femmes et consomment plus de récits créés par des femmes. Parmi les personnes impliquées dans la cinématographie, un protocole d’action doit être généré pour prévenir le harcèlement et le harcèlement, le rendre manifeste avant même de démarrer une production, afin de sauvegarder les droits de tous les acteurs.

«Peut-être qu’à un moment de l’histoire humaine, les rôles ont très bien fonctionné. Cette répartition des tâches était juste et équitable pour ce qui était vécu. Aujourd’hui, et je crois que depuis 100 ans, cette réalité a complètement changé », a déclaré Abril Alzaga.