Pauley Perrette en a officiellement terminé avec le jeu d’acteur, a confirmé l’ancienne star du NCIS sur Twitter samedi. Après avoir partagé la nouvelle, les partisans de Perrette ont tendu la main, la félicitant pour une pause «bien méritée» d’Hollywood. Le dernier grand projet de Perrette, 51 ans, s’est avéré être Broke, une sitcom de CBS qui a été diffusée plus tôt cette année pendant une seule saison.

Perrette a partagé quelques tweets samedi, annonçant qu’elle prévoyait d’obtenir plus de tatouages ​​et de piercings maintenant qu’elle n’a pas de contrat avec un studio hollywoodien ou une agence de mannequins. Elle peut faire ce qu’elle veut maintenant. “J’ai finalement et heureusement pris ma retraite! Et c’est ce que j’attendais avec impatience”, écrit-elle. “Mes règles dans la vie sont maintenant ‘si mon [rescue dogs] s’en fout, c’est cool! Je ne réponds qu’à Dieu, aux animaux et aux plantes maintenant. WOOT !!! “

L’actrice a commencé sa carrière au cinéma et à la télévision au début des années 1990, en faisant ses débuts dans le spécial afterschool ABC Magical Make-Over en 1994. En 1996, elle est apparue dans deux épisodes de Frasier et décroche son premier rôle principal dans l’éphémère La sitcom d’ABC That’s Life en 1998. En 1999, elle a été choisie pour Time of Your Life, une série éphémère mettant en vedette le personnage de Party of Five de Jennifer Love Hewitt. En 2003, Perrette a décroché son rôle d’évasion d’Abby Sciuto, qu’elle continue de jouer jusqu’à ce qu’elle quitte le NCIS en 2018.

Libérée, délivrée tu fais ce qu’il te plaît! 😁 pic.twitter.com/DmTJzDozu4 – Pascale Chvnt (@PChvnt) 31 octobre 2020

Après avoir interrompu une saison télévisée, Perrette est retournée à CBS pour jouer dans Broke, une sitcom dans laquelle elle a joué une mère célibataire et un barman dont la vie est bouleversée lorsque sa sœur (Natasha Leggero) et son beau-frère gâté (Jaime Camil) emménage avec elle. Perrette a déclaré à TV Insider qu’elle envisageait de prendre sa retraite jusqu’à ce qu’on lui propose l’émission.

prevnext

Félicitations pour votre nouveau chapitre👍👍 👍👍 ️‼ ️ – RW Henning, JD (@rwhjd) 31 octobre 2020

“Je voulais faire une comédie. Soit ça, soit prendre ma retraite”, a-t-elle déclaré en février. Perrette a plus tard plaisanté en disant qu’elle voulait juste «boire de la bière avec mes trois chiens et regarder la télévision» après avoir quitté le NCIS. “Ma famille, mes amis et mon pasteur ne pensaient pas que c’était la meilleure idée. Je ne voulais même pas jouer une maman, mais maintenant Antonio est au centre de mon univers”, a déclaré Perrette, faisant référence à sa co-star de Broke Antonio Corbo. “Il illumine ma vie!”

prevnext

Omg c’est mon plan de retraite de rêve! – Beth Shea Mellinger (@bethymellinger) 31 octobre 2020

Broke a été annulé après seulement quelques épisodes diffusés, et la finale a été diffusée en juin. Par la suite, Perrette a déclaré aux fans qu’elle était fière de la série mais qu’elle prévoyait de prendre sa retraite. “J’ai fait ma dernière danse et j’en suis fière”, écrit-elle le 7 juillet. “Tous ceux qui me connaissent savaient que je prenais ma retraite juste après. Je suis fière de mon travail. Je vous aime les gars! JE SUIS LIBRE !!! (Être le tout petit humain simple que je suis!) “

prevnext

Félicitations Paulette. Juste pour que ton cœur te dise de faire l’amour ncis mais pas la même chose sans toi mais tant que tu fais ce que tu veux et que tu te vois encore ici c’est cool – Tim Williams (@ TimWill95991925) 31 octobre 2020

Un fan a dit que Perrette devrait simplement faire “ce que votre cœur vous dit de faire”, bien qu’ils aient noté que le NCIS n’est pas la même chose sans elle. Une autre personne a dit que Perrette est une “merveilleuse actrice à la retraite maintenant et une belle personne … j’ai hâte de [see] ton nouveau tatouage. “

Fille! Qu’est-ce que tu racontes? Allez dans un salon de tatouage et faites-le! Tant qu’ils sont conformes au code et qu’ils ont un certificat du département de la santé, vous devriez être bon! – ZayCaMi (@Zaycami) 31 octobre 2020

prevnext

Ahh … ça pue votre retraité et ne sera sur aucun spectacle! J’espère que vous passez un bon moment avec les tatouages ​​et les piercings 😉😉 – 🍁LYSS🍁 (@LyssHinds) 31 octobre 2020

Un autre utilisateur de Twitter a dit que ça pue que Perrette soit à la retraite, mais lui a souhaité bonne chance. Un autre a déclaré qu’il était déçu de la manière dont CBS avait traité Broke. “Je vous aime vraiment, NCIS et j’aime aussi votre émission Broke. Je pensais que c’était vraiment bien. J’étais désolé de voir qu’elle avait été annulée. J’aurais aimé réseauter, je ne lui ai pas donné une chance”, a écrit le fan.

prevnext

Fille! Qu’est-ce que tu racontes? Allez dans un salon de tatouage et faites-le! Tant qu’ils sont conformes au code et qu’ils ont un certificat du département de la santé, vous devriez être bon! – ZayCaMi (@Zaycami) 31 octobre 2020

“Félicitations Pauley! Vous méritez le bonheur”, a écrit un fan. Une autre lui a souhaité bonne chance dans sa recherche d’un tatoueur. “Tu vas fille, tu aimes ton corps et la vie est tout à toi et Dieu, ta belle personne va me manquer mais, la vie est bénie de t’avoir sur terre”, a écrit un autre fan.

prev