Pauley Perrette, qui a récemment révélé qu’elle avait pris sa retraite après sa sortie du NCIS et l’annulation de Broke, a partagé son soutien à l’élection présidentielle de mardi. L’actrice née à la Nouvelle-Orléans est d’accord avec le candidat démocrate Joe Biden, affirmant qu’elle votera pour lui dans l’espoir de retrouver «un monde sain d’esprit».

Dans le premier des deux tweets soutenant l’ancienne vice-présidente, Perrette a déclaré qu’elle recherchait «la paix, des solutions et le respect» et qu’elle ne pensait pas que Donald Trump remplissait ces critères. «Je ne peux plus accepter le discours de haine», a-t-elle poursuivi dans le tweet, ajoutant une série d’adjectifs, y compris «vil» et «haineux» pour décrire le titulaire. Elle a également appelé Trump pour ne pas être connecté dans sa religion, “Il n’a pas rencontré Jésus.” Elle a exhorté ses fidèles et ses compagnons chrétiens à réfléchir à cela lors du vote, en écrivant en majuscules: «Jésus n’agirait jamais comme lui».

#vote pour un monde sain. Paix, solutions, respect. Je ne peux plus accepter le discours de haine. Il est VILE, HATEFUL, un MENTEUR un VOLEUR. Il N’A PAS RENCONTRÉ JÉSUS. Si c’était le cas? Il l’a réprimandé. Et les chrétiens comme moi? Vous pensez tous que l’atout est WWJD? JÉSUS N’AGIRA JAMAIS COMME LUI! #BidenHarris #ElectionDay – Pauley Perrette (@PauleyP) 1 novembre 2020

Son deuxième message partageait une série de quatre photos mettant en valeur sa dévotion chrétienne, faisant référence à sa foi et expliquait pourquoi elle se sentait aussi fortement contre Trump qu’elle. “[This is] C’est exactement pourquoi je sais à quel point l’administration actuelle est perverse », a-t-elle écrit. Dans ses deux tweets, Perrette a utilisé le tweet #BidenHarris pour montrer son soutien à la fois à l’espoir présidentiel et à son candidat à la vice-présidence, le sénateur Kamala Harris.

Comme Perrette a offert son soutien à Biden, son collègue acteur Ron Perlman l’a fait dimanche. Le qualifiant de seul «homme bon» dans la course entre les deux hommes, l’ancienne star de Sons of Anarchy a attaqué Trump pour sa gestion de la pandémie de coronavirus. Bien qu’il ne soit pas rare que l’homme de 70 ans parle de politique, son dernier tweet assaut de Trump l’a vu qualifier le titulaire de “meurtrier narcissique” alors que le nombre de morts du COVID-19 continue de grimper et que le pays approche de six -figurez le nombre quotidien de tests positifs.

Alors que des gens d’Hollywood se tenaient aux côtés de Biden dimanche, une entité, la Pittsburgh Post-Gazette, a soutenu Trump. C’était la première fois que le journal historique soutenait un candidat républicain à la présidence depuis 1972. En plantant son drapeau dans le camp de Trump, le journal a appelé Biden pour être “trop ​​vieux” pour supporter les rigueurs de la présidence et que Trump a montré qu’il mettra «l’Amérique d’abord».