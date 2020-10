L’ancienne star du NCIS, Pauley Perrette, a confirmé qu’elle était vraiment à la retraite et qu’elle prévoyait de célébrer en se faisant tatouer et piercings. Après que CBS ait annulé sa sitcom Broke, Perrette a annoncé son intention de se retirer de l’entreprise en juillet. Perrette a caressé l’idée de prendre sa retraite après avoir quitté le NCIS en 2018, mais elle a décidé de revenir pour Broke, une sitcom avec l’acteur de Jane the Virgin, Jamie Camil.

Perrette, 51 ans, s’est rendue sur Twitter dimanche matin pour demander à ses abonnés s’il était légal de se faire percer et tatouer à Los Angeles pendant la pandémie de coronavirus. «Je ne suis finalement (après plus de 4 décennies !!!) pas sous contrat avec un studio, une maison de disques ou une agence de mannequins et je peux faire TOUT CE QUE JE VEUX! JE VEUX de nouveaux tatouages ​​et piercings», écrit-elle. Dans un tweet de suivi, Perrette a déclaré qu’elle était «enfin et heureuse» à la retraite, ajoutant que de nouveaux piercings et tatouages ​​étaient quelque chose qu’elle attendait avec impatience. “Mes règles dans la vie sont maintenant ‘si mon [rescue dogs] s’en fout, c’est cool! Je ne réponds qu’à Dieu, aux animaux et aux plantes maintenant. WOOT », a-t-elle ajouté.

J’ai finalement et heureusement pris ma retraite! Et c’est ce que j’attendais avec impatience !!! Mes règles dans la vie maintenant sont «si mes #rescuedogs s’en moquent, c’est cool! Je ne réponds qu’à Dieu, aux animaux et aux plantes maintenant. WOOT !!! – Pauley Perrette (@PauleyP) 31 octobre 2020

Vendredi, Perrette a déclaré qu’il n’y avait qu’un seul projet d’acteur qui pourrait l’inciter à revenir maintenant. S’il y avait un film en préparation sur la Première Dame Eleanor Roosevelt, Perrette sauterait sur l’occasion de la jouer. “En train de regarder [CNN’s First Ladies] sur [Elenor Roosevelt], Écrivit Perrette. ADOREZ-la! L’une des trois vraies personnes que j’ai toujours voulu jouer à l’écran. »Perrette a également inclus un lien vers son documentaire de 2017 Citizen Lane, dans lequel elle mentionne Roosevelt.

Après que Perrette ait quitté le NCIS après 15 saisons dans la série, elle a sérieusement envisagé de se retirer du théâtre. “Je voulais faire une comédie. Soit ça, soit prendre ma retraite”, a-t-elle déclaré à TV Insider en février. Elle a dit plus tard au point de vente que son plan était de «boire de la bière avec mes trois chiens et regarder la télévision», mais sa famille, ses amis et son pasteur ne pensaient pas que c’était une bonne idée. “Je ne voulais même pas jouer une maman, mais maintenant Antonio est le centre de mon univers. Il illumine ma vie”, a déclaré Perrette, faisant référence à Antonio Corbo, qui a joué son fils à l’écran dans Broke.

Bien que Broke ait obtenu des notes décentes pour une sitcom réseau, CBS a rapidement annulé la série. Le dernier de ses 13 épisodes a été diffusé en juin. Une semaine après la diffusion de la finale, Perrette a déclaré qu’elle en avait fini avec le jeu d’acteur. “En fait, j’ai pris ma retraite après le NCIS mais BROKE était important, magnifique”, a-t-elle tweeté le 7 juillet. “J’ai fait ma dernière danse et j’en suis fière! Tous ceux qui me connaissent savaient que je prenais ma retraite juste après. Je suis fière de mon travail. . Je vous aime les gars! JE SUIS LIBRES !!! (Pour être le tout petit simple humain que je suis!) “