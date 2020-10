L’ancienne de Big Brother, Paulie Calafiore, espérait participer à Big Brother All-Stars, mais n’a pas fait la liste finale des acteurs. Maintenant, il passe son temps à poursuivre un nouveau cheminement de carrière au lieu de se diriger vers la maison pendant trois mois. Calafiore s’efforce de rejoindre l’équipe olympique de bobsleigh.

Selon TMZ, l’ancien olympien de Calafiore, Lolo Jones, a recommandé à l’ancien de Big Brother une place dans l’équipe. Il n’a pas d’antécédents dans le sport et aurait déclaré que sa connaissance du bobsleigh venait de regarder Cool Runnings. Malgré la réponse intéressante aux entraîneurs olympiques, Calafiore serait dédié à sa recherche d’une place dans l’équipe. S’il fait partie de l’équipe, l’ancien de Big Brother pourrait se rendre à Pékin en 2022 pour les Jeux olympiques d’hiver.

Alors que Calafiore est resté en formation pendant cinq mois, il a dû faire quelques ajustements à son emploi du temps en raison du COVID-19. Il est resté en quarantaine mais a constitué une équipe pour l’aider à atteindre ses objectifs. Il a fait appel à un nutritionniste, un entraîneur de force et trois autres spécialistes pour l’aider à aller mieux.

Le point de vente a parlé à des sources proches de l’ancienne star de Big Brother et a appris sa routine d’entraînement. Calafiore fait 2-3 heures de mobilité virtuelle et de flexibilité, ainsi que 2-3 heures de musculation et de sprint. Les sessions ont lieu au Montana et en Caroline du Sud. Il adhère également à un régime strict de 5 000 calories.

Selon TMZ, Calafiore a récemment participé à une moissonneuse-batteuse virtuelle pour voir où il se situe. Les tests comprennent son temps de sprint et ses poids sur des ascenseurs non spécifiés. Calafiore aurait eu “des statistiques incroyables”. Maintenant, il reste en quarantaine pendant deux semaines au centre d’entraînement olympique de Lake Placid. Une fois qu’il aura terminé ce temps loin des autres, il se dirigera vers la piste de bobsleigh pour plus d’entraînement.

Calafiore a régulièrement fourni des mises à jour sur sa formation via sa page Instagram. L’athlète 1stPhorm a montré ses améliorations sur le back squat, le power clean et d’autres mouvements. Il a apporté des améliorations majeures, notamment en frappant un back squat de 400 livres après quatre semaines de travail sur le mouvement avec ses entraîneurs. Maintenant, il a un nouvel objectif de 450 livres.

Alors que certaines personnes sur les réseaux sociaux critiquaient sa forme sur certains mouvements, Calafiore s’est dit enthousiasmé par ses progrès. Il se concentre sur le renforcement de sa force, ce qui sera essentiel tout en recherchant une place dans l’équipe olympique de bobsleigh.