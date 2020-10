Exclusif

Ancien de ‘Big Brother’ Paulie Calafiorecherche à passer du canapé de télé-réalité à la médaille d’or … en tant que membre de l’équipe masculine américaine de bobsleigh.

Paulie – mieux connue en tant qu’invitée de maison sur “Big Brother 18” – a reçu un appel des entraîneurs de l’équipe américaine en mai après son bon ami, Lolo Jones, l’a recommandé pour le sport d’hiver populaire … selon des sources ayant une connaissance directe de la situation.

On nous a dit lors du premier appel de Paulie avec les entraîneurs, ils lui ont demandé ce qu’il savait sur le bobsleigh et il a répondu … “J’ai regardé ‘Cool Runnings’ étant enfant.

Peut-être pas le meilleur départ, mais Lolo a également eu un chemin non conventionnel vers le sport en tant que haie olympique … donc nos sources disent que Paulie est motivée pour y arriver.

Lire le contenu vidéo

@paulcalafiore_ / Instagram

On nous dit que COVID-19 a fourni un défi d’entraînement à Paulie depuis le saut, mais il a rassemblé une équipe composée d’un nutritionniste, d’un entraîneur de force et de 3 autres spécialistes pour préparer les 5 derniers mois.

Son programme d’entraînement quotidien comprend 2 à 3 heures de séances de mobilité virtuelle et de flexibilité, 2 à 3 heures de musculation et de sprint, et un régime strict de 5 000 calories par jour. Il s’entraîne à la fois dans le Montana où il vit et en Caroline du Sud.

Quant aux progrès de Paulie … nos sources disent qu’il a pris une moissonneuse-batteuse virtuelle pour marquer son temps et ses poids en septembre et avait des statistiques incroyables. Il est actuellement en quarantaine pendant 2 semaines au centre d’entraînement olympique de Lake Placid, et après cela, il se rendra sur la piste de bobsleigh pour la prochaine phase d’entraînement.

Si tout se passe bien, Paulie est peut-être en route pour les prochains Jeux d’hiver … prévus en février 2022 à Pékin.

Comme nous l’avons signalé … Paulie était l’une des nombreuses stars de “ Big Brother ” qui a mis en quarantaine cet été en prévision de “Big Brother: All-Stars”, mais il n’a pas fait la liste finale des acteurs.

Donc, au lieu de 3 mois dans la maison ‘BB’ … il peut se concentrer sur le bob-slaying. Bonne chance!