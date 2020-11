Le Masters 2020 en est à son dernier jour et Dustin Johnson cherche à réclamer la veste verte pour la première fois de sa carrière. Il n’y a pas de fans pour voir Johnson en action, mais sa fiancée n ° 1, la fiancée Paulina Gretzky, a été vue à Augusta National vêtue d’un haut décolleté, qui faisait vibrer les médias sociaux. Cette scène survient après que Gretzky a annoncé “qu’elle est de retour” sur son histoire Instagram après une interruption des médias sociaux.

Johnson, qui a remporté l’US Open en 2016, a récemment parlé de l’impact de Gretzky sur sa carrière de golfeur. “Elle fait partie intégrante de moi, de notre famille et de mon succès”, a déclaré Johnson en septembre, comme l’a rapporté le New York Post. «Elle est à la maison avec les enfants et a été formidable avec ça, et elle m’a juste beaucoup soutenue, avec tout ce que je dois faire. Elle comprend tout ce qu’il faut pour arriver là où vous voulez être et les sacrifices que vous devez faire. faire.”

Imaginez que vous essayez de vous concentrer et de jouer à #themasters et que Paulina Gretzky se promène simplement sur le parcours comme ça … pic.twitter.com/4haSXoJTXH – Steve Franklin (@MyGuySteve) 13 novembre 2020

Gretzky, 31 ans, est la fille de la légende du hockey Wayne Gretzky. En 2014, elle a parlé à Golf Digest de sa relation avec Johnson. “À la fin de 2011, ma mère a joué avec Dustin dans le mercredi pro-am au tournoi de Tiger à Sherwood”, a déclaré Gretzky. «Elle a parlé à Dustin de sa fille, bla-bla-bla, et l’a invité à la maison ce soir-là. Je suis sûr qu’il roulait des yeux, tout comme moi quand ma mère m’a invité à rencontrer ce golfeur qu’elle venait de rencontré. Alors je me présente comme un ragamuffin complet, et voici ce mec vraiment mignon. “

Gretzky est mannequin, actrice et chanteuse. Elle est apparue dans les films Grown Ups 2 et Alpha Dog. Elle et Johnson se sont fiancés en 2013 et ont deux enfants ensemble. Gretzky a montré son soutien à la carrière de Johnson au fil des ans, et cela a aidé car il a atteint le sommet du classement du golf. L’US Open est le seul championnat majeur de Johnson, mais il a terminé deuxième au Masters l’année dernière et deuxième du championnat PGA en 2019 et plus tôt cette année. Johnson a remporté deux fois le prix du joueur de l’année du PGA Tour et a remporté le titre de joueur de l’année de la PGA en 2016.