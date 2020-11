Le golfeur professionnel Dustin Johnson a remporté dimanche le Masters 2020, enfilant la veste verte emblématique pour la première fois de sa carrière. Après la victoire, sa fiancée Paulina Gretzky a posté une photo unique d’un endroit tropical. Elle a tout dévoilé tout en profitant de Saint-Barthélemy dans la mer des Caraïbes.

La photo montrait Gretzky portant un chapeau de paille qui couvrait son visage. Elle ne portait aucun vêtement, mais ses mains étaient stratégiquement placées. Gretzky a déjà assisté au Masters 2020 pour encourager Dustin, devenant l’un des rares élus autorisés à Augusta National. Elle a passé son temps à prendre part à l’action tout en montrant son soutien à sa fiancée.

Gretzky est restée à l’écart des médias sociaux pendant des mois, mais elle a fait un retour après la victoire de Johnson. Elle a posté une photo des deux en train de s’embrasser au tournoi de golf, qu’elle a utilisé pour célébrer sa victoire. “Chérie, je suis pour toujours et toujours ton plus grand fan”, a écrit Gretzky. “Si fier de toi.”

Le week-end des Masters a été historique pour Johnson après son entrée dans la compétition comme l’un des favoris pour gagner. Il est devenu le premier joueur de l’histoire à atteindre 20 coups sous la normale, le faisant avec un birdie au 15e trou. Son succès s’est poursuivi pendant le reste de la compétition. Johnson était imparable en route vers un score record de 268. À la fin de la compétition, sa compatriote star de golf Tiger Woods l’a aidé à enfiler sa veste et a consolidé sa place en tant que membre des athlètes d’élite du sport.

“[Paulina’s] une grande partie de moi, de notre famille et de mon succès “, a déclaré Johnson aux journalistes en septembre, par le New York Post.” Elle est à la maison avec les enfants et a été formidable avec cela, et a simplement été un grand soutien pour moi, avec tout ce que je dois faire. Elle comprend tout ce qu’il faut pour arriver là où vous voulez être et les sacrifices que vous devez faire. “

Gretzky et Johnson se sont fiancés en 2013 et ont deux enfants ensemble. Cependant, leur relation a commencé d’une manière étrange. Elle a précédemment expliqué que lors d’une interview en 2014, sa mère avait joué au golf avec Johnson et l’avait invité à la maison pour le dîner. Gretzky est également arrivée à la maison pour le dîner après avoir reçu sa propre invitation, mais elle ne s’attendait pas à rencontrer son futur proche. “Alors je me présente comme un ragamuffin complet, et voici ce type vraiment mignon”, a-t-elle déclaré à Golf Digest.