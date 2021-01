Paulina Gretzky semble aimer l’une des émissions sportives les plus populaires à la télévision. La mannequin et actrice de 32 ans est récemment apparue sur le podcast The Netchicks et a parlé de son amour pour Ted Lasso. Gretzky a déclaré qu’elle et son fiancé Dustin Johnson regarderaient l’émission jusqu’à 4 heures du matin

“C’est un si bon spectacle”, a déclaré Gretzky. “Si vous ne l’avez pas regardé, vous devez le faire maintenant.” Gretzky a également mentionné qu’elle était une grande fan de Jason Sudeikis, qui joue le personnage principal de la série Apple TV +. On lui a alors demandé si elle aimait mieux Jason Sudeikis ou Jason Bateman.

“Jason Sudeik est sûr,” répondit Gretzky. “J’ai l’impression qu’ils sont totalement différents.” La bonne nouvelle pour Gretzky est que la saison 2 de Ted Lasso est en route et que la série a été renouvelée pour une troisième saison. Cependant, il est probable que la saison 3 de l’émission sera la dernière saison, selon le créateur Bill Lawrence.

“Je pense que le nôtre est un peu différent parce que Jason, comme il le cartographie en quelque sorte, c’est une émission de trois saisons”, a expliqué Lawrence sur le podcast Fake Doctors, Real Friends. “Alors … les super fans le savent [The Mandalorian is] tissu de connexion dans l’univers de Star Wars, et pour nous, tout le monde sait qu’ils mettent fin à cette histoire dans la troisième saison. »Lawrence a poursuivi en révélant comment Ted Lasso obtient une quatrième saison.

“Ted Lasso est un spectacle de trois saisons. Après la troisième saison, j’essaierai désespérément d’amener M. Sudeikis à faire un …” Lawrence commença, puis il s’arrêta pour reformuler. “La seule façon dont je pense qu’une quatrième saison de Ted Lasso existe serait si TL allait entraîner une équipe de football qui jouait à environ un pâté de maisons de la maison de Jason dans la vraie vie, vous voyez ce que je veux dire? Il a de jeunes enfants.”

Comme mentionné, Sudeikis joue le rôle de Ted Lasso qui est “un petit entraîneur de football collégial du Kansas qui est embauché pour entraîner une équipe de football professionnelle en Angleterre bien qu’il n’ait aucune expérience d’entraîneur de football.” L’émission a reçu de bonnes critiques, obtenant 90% sur Rotten Tomatoes. Le personnage de Ted Lasso a été vu pour la première fois sur les promos NBC Sports de la Premier League. Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein et Juno Temple jouent également dans Ted Lasso.