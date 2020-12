Paulina Gretzky fête son anniversaire ce mois-ci. Le mannequin et l’actrice le vivent aux Bahamas pour célébrer son 32e anniversaire et publier une photo en bikini arc-en-ciel pendant ses vacances à la plage. «Goûtez à l’arc-en-ciel», a-t-elle sous-titré le cliché estival, ce qui a conduit un certain nombre de fans à répondre.

“Je veux être toi. Des objectifs corporels, c’est sûr”, a écrit un utilisateur d’Instagram. D’autres fans ont posté divers emojis tandis que d’autres ont référencé Skittles pour jouer le post de Gretzky. Mais autant de plaisir que Gretzky s’amuse, elle a également reçu des réactions négatives lors de sa fête d’anniversaire. Au cours du week-end, la fille de Wayne Gretzky a posté une vidéo d’elle en train de célébrer avec ses amis. Cela a conduit les utilisateurs d’Instagram à souligner qu’elle et ses amis ne portaient pas de masques pendant la pandémie COVID-19. Gretzky a récemment supprimé la publication Instagram.

Ce fut une bonne année pour Gretzky puisqu’elle a pu célébrer la victoire de son fiancé Dustin Johnson au Masters. C’était le deuxième championnat majeur de Johnson dans sa carrière et il est heureux de le partager avec Gretzky. “Elle est une si grande partisan de moi … de toute évidence avec le golf ou n’importe quel athlète professionnel, ou même une entreprise, vous devez avoir quelqu’un pour vous soutenir”, a déclaré Johnson à PEOPLE. «J’ai passé beaucoup de temps loin de chez moi, sur le terrain de golf, ou sur la route, peu importe ce que c’est. Vous avez donc besoin de cette personne spéciale, surtout avec les enfants, elle fait un excellent travail en s’occupant de tout sinon, tout ce que j’ai à faire est de m’inquiéter du golf.

Le couple s’est fiancé en 2013 et a deux enfants ensemble. Gretzky a joué au golf toute sa vie et joue encore de temps en temps. «J’ai parcouru les 18 trous du tournoi de mon père», a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Golf Digest en 2014. «Je me sentais comme le jour le plus long de ma vie, mais je l’ai traversé. La vérité est que j’étais un garçon manqué et que j’aimais Le sport. Papa dit toujours que j’étais son meilleur athlète. J’ai joué au softball jusqu’à la sixième et c’est là que j’ai dit: “Papa, arrête. Je suis une fille.” “

Gretzky et Johnson continueront de célébrer jusqu’à ce que Johnson retourne au travail en janvier, alors qu’il participe au tournoi Sentry des Champions à Maui.