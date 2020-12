Paulina Gretzky, la fille de la légende de la LNH Wayne Gretzky, a fêté ses 32 ans samedi et a célébré son anniversaire avec un voyage aux Bahamas. Elle a donné un aperçu des festivités sur les réseaux sociaux, qui comprenait une photo d’elle-même devant les eaux cristallines. Gretzky portait une robe de couleur arc-en-ciel pour l’événement, qui a été créée avec des matériaux uniques.

“Merci d’avoir fait de ma vision une réalité [FANNIE SCHIAVONI]”A écrit Gretzky dans la légende de son post Instagram. Le compte étiqueté appartient à une créatrice de mode qui crée des tenues qui font tourner la tête en utilisant du métal. La robe aux couleurs arc-en-ciel de Gretzky n’était que le dernier exemple, et c’était celui qui reflétait les différentes lumières pendant son fête d’anniversaire.

La créatrice d’origine suédoise a longtemps fait tourner les têtes avec ses créations à base de métal. Plusieurs personnalités ont porté ses tenues, notamment Rihanna, FKA Twigs, Alicia Keys, Bella Hadid, Lady Gaga, Miley Cyrus, Cher et Katy Perry. Ses créations ont tellement attiré l’attention qu’elle a remporté le prestigieux prix NEWGEN du British Fashion Council pendant trois saisons consécutives.

En plus de publier la photo d’elle-même dans la robe métallique scintillante, Gretzky a publié une vidéo des célébrations. Le clip la montrait ainsi que plusieurs personnes dansant avec des bouteilles de Dom Pérignon et des bougies à la main. Le match Alabama contre Floride était à la télévision en arrière-plan mais personne n’y prêtait attention. “Je suis tellement reconnaissante pour chacun de vous. VOUS N’AVEZ AUCUNE IDÉE EN QUELLE SPÉCIALITÉ VOUS M’AVEZ FAIT ME SENTIR MALADE NE JAMAIS L’OUBLIER”, a écrit Gretzky dans la légende de son post Instagram.

Les utilisateurs des médias sociaux ont vu la vidéo et ont fait des commentaires critiques sur les personnes présentes pour les célébrations d’anniversaire. Ils ont proclamé que Dustin Johnson, Gretzky et les autres fêtards devraient «avoir honte» de leurs actions. D’autres ont fait des commentaires plus durs en réponse au manque de masques exposés.

“Covid est toujours une chose … j’espère que vous tomberez malades”, a commenté un utilisateur particulier d’Instagram. D’autres ont hésité à souhaiter du mal à Gretzky et à ses compagnons. Ils ont quand même choisi de qualifier les festivités de «Corona Party» tout en qualifiant le groupe de «sans cœur».

Gretzky a précédemment choisi de fêter son anniversaire avec des voyages dans des endroits exotiques. Un exemple était son 31e anniversaire, qui comprenait un vol pour Saint-Barthélemy. Elle s’est dirigée vers une boîte de nuit bondée et a commandé un service de bouteilles tandis que la musique du Titanic fournissait une bande-son. Ses frères et sœurs, Trevor et Ty, les ont rejoints pour le dîner d’anniversaire.