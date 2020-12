Paulina Gretzky a pris beaucoup de chaleur pour sa vidéo de fête d’anniversaire qu’elle a publiée sur Instagram, et cela l’a amenée à la retirer. Peu de temps après avoir publié une vidéo où elle fête son 32e anniversaire avec ses amis, la vidéo de Gretzky n’a plus été vue sur son flux Instagram. Bien qu’aucune explication n’ait été donnée, il est probable qu’elle ait pris la décision de supprimer la vidéo parce qu’elle était critiquée pour ne pas avoir porté de masque pendant la pandémie COVID-19.

“Je suis tellement reconnaissante pour chacun de vous. VOUS N’AVEZ AUCUNE IDÉE EN QUELLE SPÉCIALITÉ VOUS M’AVEZ FAIT ME SENTIR MALADE NE JAMAIS L’OUBLIER”, a écrit Gretzky dans la légende de son post Instagram. Les fans se sont rapidement attaqués à Gretzky sur Instagram.

“C’est tellement irresponsable de se montrer quand des gens ont perdu la vie”, a écrit une personne. Un autre a demandé si Gretzky organisait une fête Corona en raison du manque de masques et de l’éloignement social. Et une autre personne avait un message fort pour Gretzky et ses amis.

“Covid est toujours une chose … j’espère que vous tomberez malades.” Gretzky et ses amis étaient aux Bahamas, et le pays a sa part de protocoles COVID-19. Les visiteurs peuvent demander un visa de santé de voyage, qui nécessite un test de coronavirus négatif pas plus de cinq jours avant l’arrivée. Les visiteurs doivent également suivre des directives spécifiques, y compris les couvre-feux et les verrouillages en place. Il existe également des règles concernant les masques, mais ne sont pas obligatoires sur la plage.

«Les masques faciaux ne sont pas obligatoires sur la plage mais doivent être portés dans tous les autres espaces publics qui entourent la plage et en entrant et en sortant de la plage», déclare Bahamas.com. << La distanciation sociale est obligatoire sur la plage. Toutes les personnes, y compris les résidents des Bahamas et les visiteurs, sont passibles d'une nouvelle amende de 250 dollars ou d'une peine d'un mois d'emprisonnement, ou les deux si elles ne portent pas de masque facial dans les zones où cela est requis. . "

Outre la suppression de la vidéo, Gretzky semblait profiter de son anniversaire. Dans l’un de ses messages Instagram, Gretzky est vue en train de célébrer dans une robe arc-en-ciel. Et dans son dernier post, la fiancée du champion des Masters 2020 Dustin Johnson pose sur la plage en bikini arc-en-ciel. Cela vient après avoir publié une photo très révélatrice d’elle ne portant rien d’autre qu’un chapeau de paille pendant ses vacances à Saint-Barth.