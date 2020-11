Pauvre!, Maluma avoue souffrir par amour, encore par amour? | AP

La star du reggaeton, Maluma, a avoué qu’il souffrait d’amour et que la séparation lui coûte cher, sûrement beaucoup de ses adeptes s’identifieront à lui.

Bien qu’il soit très réservé avec sa vie privée, Le joli garçon Il a avoué qu’il souffrait par amour, Natalia Barulich continuera-t-elle dans son cœur?

Heureusement, le chanteur ne faisait pas référence à son ex-petite amie, maintenant partenaire de Neymar, et ses fans sont reconnaissants que je n’ai pas parlé d’une autre femme, mais que Maluma il fait référence à vos animaux de compagnie et à votre amour pour eux.

Le chanteur a avoué sur les réseaux sociaux qu’il souffre de l’amour du chien et que cela lui coûte trop cher de se séparer de ses amours, cet aveu s’est fait en partageant une vidéo dans laquelle on le voit être reçu par eux et être rempli de baisers et de gestes de bonheur pour son retour .

Il semble que l’interprète de Heureux tous les 4 Cela lui brise le cœur d’être loin de ses chiens et il adorerait les emmener partout avec lui en voyage.

Actuellement, Maluma n’est pas dans une relation amoureuse, ou du moins cela semble l’être, puisque la star du reggaeton est assez réservée avec sa vie personnelle.

Sa dernière fréquentation connue était le mannequin Natalia Barulich, qui a fini par le quitter pour la star du football Neymar.

Il semble que cet adieu a été si douloureux pour Maluma qui lui a même dédié une chanson d’Hawaï, qui a été un succès et a fait grand bruit.

Plus de tollé a été fait lorsque tout le monde a suivi la chanson et a réalisé ce que Maluma disait à son ex et surtout quand, pour plaisanter, Neymar lui-même a interprété la chanson pour les réseaux sociaux.

Mais Natalia Barulich Elle a également profité de la renommée de la chanson et a apparemment envoyé un message à son ex-petit ami en partageant une séance photo depuis Hawaï.

Beaucoup de rumeurs ont été faites sur le cœur et les préférences du Pretty Boy, qui a même été signalé par certains comme une personne insensible; cependant, c’est loin de la réalité.

Des rumeurs et des voyants ont assuré que Maluma aime à la fois les dames et les messieurs et qu’il finira par «sortir du placard».

À plusieurs reprises, il a eu une relation amoureuse avec son ami inconditionnel Pipe Bueno, également chanteur.

Selon le voyant Deseret Tavares, Maluma soutient Bueno dans sa carrière en ayant une relation amoureuse avec lui.

Pipe Bueno a nié cette situation de manière assez ennuyeuse à plusieurs reprises et maintient son amitié étroite avec la star colombienne; actuellement, il est plus qu’heureux dans sa nouvelle facette de père.

Maluma était présent à ce moment important pour Bueno et a partagé une image avec le bébé dans ses bras, son filleul et a interrogé ses fans sur ce à quoi il ressemblerait de papa.

Concernant sa situation actuelle, la Cubaine Mhoni Vidente assure que Maluma est l’amante de Jennifer López. Selon le célèbre voyant l’amour de épouse-moi Il a traversé l’écran et Maluma ressent une énorme attraction pour JLo.

Mhoni Vidente a assuré qu’il y a plus qu’une amitié entre les protagonistes du film et que cela finira par se faire jour.

Selon le clairvoyant, le couple entretient une communication constante sur WhatsApp et ils n’arrêtent pas de se procurer mutuellement.

Concernant le célèbre film, Marry Me a subi un retard et sortira jusqu’au 14 mai 2021. Marry me raconte l’histoire d’une star de la musique qui refuse de s’engager à se marier avec sa fiancée.

Ce film sera sûrement un vrai régal pour les adeptes des deux stars qui ont déjà vérifié leur alchimie dans le clip Pa-ti-Lonely.