Le steak de bƓuf en sauce rouge aux pommes de terre est une recette qui vous sortira de tout ennui grĂące Ă sa prĂ©paration facile. Le mĂ©lange exquis des sauces avec le piment guajillo et le chili de arbol fait une combinaison parfaite avec la viande et les pommes de terre. Ne restez pas sans essayer!

Pour prĂ©parer le steak de bƓuf Ă la sauce rouge avec des pommes de terre, vous avez besoin des Ă©lĂ©ments suivants IngrĂ©dients:

1 cuillĂšre Ă soupe d’huile vĂ©gĂ©tale

4 steaks de bƓuf de type milanais

ÂŒ d’oignon

2 pommes de terre moyennes

3 tomates

5 piments guajillo

1 piment arbol séché

Âœ tasse d’eau

1 cuillÚre à café de cumin

Sel et poivre au goût

1 cuillĂšre Ă soupe d’huile vĂ©gĂ©tale

4 portions

Le Groupe Grosby

préparation

Dans une casserole Ă feu moyen-vif, chauffer l’eau puis ajouter les piments et les tomates. Laisser cuire 10 minutes jusqu’Ă ce qu’ils ramollissent. Quand ils ont terminĂ©, retirez du feu et Ă©gouttez l’eau. Dans le mĂ©langeur, mĂ©langer l’oignon, les tomates et les piments fraĂźchement cuits, l’eau et le cumin. MĂ©langez trĂšs bien jusqu’Ă ce que les ingrĂ©dients soient incorporĂ©s. Dans une poĂȘle Ă feu moyen, ajoutez l’huile et faites cuire les steaks. Laisser cuire 10 minutes puis ajouter la sauce et les pommes de terre prĂ©alablement coupĂ©es en cubes et cuites. Assaisonner de sel et poivre au goĂ»t, remuer et cuire encore 10 minutes Ă feu moyen. Servir chaud avec du riz.

Nous vous recommandons: Ailes Ă©picĂ©es, cuisse de porc baignĂ©e d’ananas et sauce chipotle.

DĂ©couvrez plus de nos recettes sur YouTube Guacamouly et n’oubliez pas de vous abonner pour vous tenir au courant de nos dĂ©licieuses recettes.

Article précédentMole Poblano