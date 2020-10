PayPal a résilié le compte du registraire de domaine et de la société d’hébergement Web Epik pour avoir violé ses «contrôles des risques», provoquant des lettres de colère et des articles de blog d’Epik alléguant que le parti pris conservateur était à blâmer, a rapporté Mashable.

Epik, basé à Seattle, est peut-être mieux connu pour son soutien au site de médias sociaux de droite Gab. Le site a été interdit par sa société d’hébergement, son registraire de domaine et PayPal en 2018, après avoir découvert que le tireur présumé d’une synagogue de Pittsburgh avait écrit des tirades antisémites sur Gab. Dans un article de blog en 2018, le PDG d’Epik, Robert Monster, a critiqué ce qu’il a appelé la «censure numérique» par d’autres sites.

Selon Mashable, le problème qui a permis à Epik de lancer PayPal concerne les Masterbucks numériques «monnaie alternative» d’Epik. Il peut être utilisé pour acheter des produits Epik ou être converti en dollars américains, et Mashable rapporte qu’Epik n’a pas pris les mesures juridiques appropriées pour gérer la monnaie numérique.

Mais dans une lettre ouverte aux employés de PayPal datée du 19 octobre et publiée sur le blog d’Epik, le vice-président senior d’Epik pour la stratégie et la communication, Robert Davis, a déclaré que les actions de PayPal équivalaient à «un abus de pouvoir et une atteinte excessive par un monopole de facto», et a remis en question le moment opportun. La décision de PayPal.

“Il semblerait que dans un effort direct pour faire taire les voix conservatrices, PayPal a mis fin à nos services de paiement – à peine deux semaines avant une élection présidentielle”, écrit Davis dans le post, faisant écho à une plainte commune – mais complètement démystifiée – concernant des anti-conservateurs en ligne. biais.

Epik n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire dimanche.

Dans une lettre de six pages au PDG de PayPal, Dan Schulman, datée du 13 octobre, Davis écrit qu’Epik «a une tolérance zéro envers le racisme, se croit être une force pour le bien dans la lutte contre les inégalités», avant de se lancer dans une litanie de bizarres et apparemment des plaintes sans rapport avec Hollywood, Hunter Biden, le Parti démocrate et le Southern Poverty Law Center. Davis a également affirmé qu’Epik “a été ciblé et étiqueté dans le passé de manière horriblement injuste qui ne reflétait ni ses actions ni ses croyances fondamentales.”

Un porte-parole de PayPal a déclaré dans un communiqué envoyé par e-mail à The Verge dimanche que «PayPal a mis en place des contrôles de risque sophistiqués pour alerter nos équipes sur des activités potentiellement violentes survenant sur nos plates-formes. La société examine chaque question de manière indépendante et fonde ses décisions sur la gestion des risques et le respect de notre accord d’utilisation de longue date. »