Le directeur général de .ON demande que la fourchette des taxes municipales soit basée sur l’efficacité énergétique d’une maison dans le cadre des efforts visant à stimuler l’investissement privé dans l’énergie verte.

Le patron du plus grand fournisseur d’énergie du Royaume-Uni, qui a commencé comme spécialiste de l’environnement, a déclaré à la Standard que le gouvernement devrait également réduire le droit de timbre sur les maisons plus écoénergétiques pour capturer une partie du marché hypothécaire et modifier les normes de construction afin que les nouvelles maisons soient construit “sans carbone”, avec pompes à chaleur et solaire.

Michael Lewis, qui dirige les six grands fournisseurs d’énergie depuis 2017, a engagé E.ON à devenir neutre en carbone d’ici 2040. Il a déclaré que le gouvernement “doit stimuler les politiques pour nous conduire à zéro carbone et aider les gens à le financer”. .

“Plus important encore, ils ont besoin d’investissements privés dans ce domaine”, a-t-il déclaré. «Le gouvernement doit changer le système fiscal pour qu’il encourage les investissements.

Le chef de l’exécutif a déclaré que le gouvernement devrait introduire une politique qui réduirait le droit de timbre payé sur les maisons plus économes en énergie

«Il doit continuer avec le financement de la Green Home Grant, afin que nous puissions continuer à conduire la chaîne d’approvisionnement, il doit continuer avec ECO, qui est l’obligation de l’entreprise énergétique qui nous permet d’investir dans l’efficacité énergétique, et il doit commencer changer les normes de construction afin que, lorsque nous construisons de nouvelles maisons, elles soient déjà sans carbone – donc avec les pompes à chaleur, l’énergie solaire et les batteries.

“Et dans le cas de la modernisation, ils doivent faire tout ce dont j’ai parlé en matière de fiscalité – droit de timbre, taxe d’habitation, TVA – pour que cela devienne l’option par défaut pour les gens.”

Il a déclaré que lors du déménagement, l’amélioration de l’efficacité énergétique d’une maison devrait “devenir une partie normale de la transaction immobilière”.

En Angleterre, la fourchette d’imposition du conseil d’une propriété résidentielle est actuellement calculée sur la base de sa valeur de vente en avril 1991.

L’Energy Savings Trust a également appelé à lier l’efficacité énergétique à la fiscalité locale. Plus tôt cette année, le gouvernement a financé des projets de recherche visant à déterminer si les rabais sur la taxe d’habitation et les tarifs des entreprises pourraient inciter les résidents et les entreprises à améliorer l’efficacité énergétique de leurs bâtiments.