S

o, je demande au directeur général d’easyJet Johan Lundgren, quand pourrons-nous repartir en vacances à l’étranger? «J’ai hâte de voler», me dit-il, l’air angoissé. “Nulle part. Mais il n’y a aucune certitude maintenant. Je pense qu’il faudra attendre 2023 pour revenir aux niveaux précédents, mais vous ne savez pas. S’il y a une phrase positive du PM, nous voyons les réservations augmenter ce jour-là, si elle est négative, elles diminuent. Certaines choses – la quarantaine, les restrictions et les déplacements – n’ont pas été réfléchies par le gouvernement. Les règles ont changé très rapidement, créant des coûts et de la complexité. »

Cette semaine a vu encore plus de nouvelles écrasantes pour l’industrie du voyage, le gouvernement prévoyant de mettre les gens en quarantaine en Grande-Bretagne dans un hôtel pendant 10 jours, une décision introduite par l’Australie et la Nouvelle-Zélande au début de la pandémie. À l’heure actuelle, moins d’un sur 10 d’entre nous s’attend à prendre des vacances à l’étranger cet été, selon un sondage YouGov, et les compagnies aériennes basées au Royaume-Uni ont perdu près de 7 milliards de livres sterling depuis mars. Lundgren est impartial. Il comprend la nécessité de mesures d’urgence mais dit que les messages contradictoires ont été catastrophiques. «Nous savons que le seul facteur qui empêche les clients de réserver et de voyager est des restrictions comme la quarantaine. C’est pourquoi il est si important que les gouvernements aient une feuille de route pour lever les restrictions alors que davantage de personnes sont vaccinées et quand il est sécuritaire de le faire.

Easyjet a perdu 835 millions de livres sterling (avant impôts) depuis le début de la pandémie et Lundgren a dû superviser 4500 suppressions d’emplois. Il a accepté une réduction de salaire volontaire de 20 pour cent au début de la pandémie, lorsqu’elle a été offerte à tout le monde dans l’entreprise. C’est donc avec un sourire ironique qu’il dit cette fois l’an dernier, easyJet était sur la bonne voie pour connaître la meilleure année que l’entreprise ait jamais vue.

«Regardez où nous avons fini», il hausse les épaules. Malgré tout, Lundgren, 54 ans, a un optimisme naturel et voit cela comme «quelque chose qui passera». «Ce que nous pouvons contrôler, c’est notre réaction à la situation», ajoute-t-il dans une douce mélodie suédoise. Il a déménagé ici en 2010 lorsqu’il est devenu directeur général de TUI et a rejoint easyJet en 2017. Dans sa chemise blanche chez lui à Surrey, il ressemble un peu à Keir Starmer et a une vision socialiste similaire. À un moment donné, il me dit que voler devrait être «pour le plus grand nombre, pas pour quelques-uns». C’est pourquoi il réclame des tests Covid moins chers, ou Easytests comme je plaisante, pour «débloquer les voyages sans avoir besoin de mise en quarantaine». Easyjet facture 75 £ pour les tests pour le moment, ce qui, selon lui, est «prohibitif pour la plupart des gens et des familles», surtout s’ils doivent également payer pour des hôtels de quarantaine. «Je veux démocratiser les voyages», dit-il. «C’est pourquoi nous devons rendre les tests moins chers – pour le moment, si vous ajoutez le coût des tests aux vacances, seuls les riches pourront voler.

«Nous ne voulons pas toucher les familles normales et travailleuses pour qui les vacances n’étaient pas disponibles avant des entreprises comme easyJet. Cela ne peut pas être la bonne chose, cela ne fait que créer de nouvelles divisions.

Il ne croit pas aux passeports de santé, laissant voler ceux qui ont reçu le vaccin, comme Saga le suggère maintenant. «Ce qui est important, c’est de savoir si vous avez le virus ou non, c’est pourquoi nous avons besoin de tests rapides et bon marché. Je ne pense pas du tout que l’idée de la vaccination obligatoire pour les voyages soit la solution. »

Ce qu’il attend plus que tout du gouvernement, c’est un plan clair sur la manière dont l’industrie du voyage se rétablira. «Nous ne pouvons pas nous permettre de prolonger les restrictions. Et de supprimer le devoir des passagers aériens pour l’été. Ces économies iront aux clients et la demande augmentera. Ce qui est intéressant, c’est que presque aucun gouvernement n’aborde cela de la même manière. Il existe différentes règles de verrouillage et différents types de soutien pour les entreprises.

Il ne peut pas être juste que de nouvelles restrictions créent de nouvelles divisions, rendant les voyages prohibitifs pour les familles normales.

«Le gouvernement est confronté à un défi extrêmement difficile. Personne ne fera tout bien et ils semblent faire un très bon travail au programme de vaccination, qui est la clé de l’avenir des voyages. Que pense-t-il de la gestion de la crise par le secrétaire aux Transports Grant Shapps? «Ja ja, on parle, il nous soutient.» Qu’en est-il de son concurrent, Michael O’Leary de Ryanair et de sa campagne publicitaire «jab and go»? «Nous ne parlons que rarement, je pense que nous sommes tous très occupés».

Alors que le gouvernement a changé d’avis sur les couloirs de déplacement, Lundgren savait qu’il devait adapter sa propre entreprise rapidement, ce qui signifiait des pertes d’emplois. «Personne ne veut annoncer des pertes, cela a été extrêmement difficile», dit-il. «C’est particulièrement difficile lorsque vous travaillez dans une entreprise axée sur les gens. Mais si vous évitez le fait que vous ayez besoin de la bonne taille, cela endommagera potentiellement l’entreprise encore plus à long terme. Vous ne pouvez pas retarder ces décisions parce qu’alors vous avez encore plus de problèmes, mais vous pouvez être compatissant à leur sujet. Cela signifie «expliquer pourquoi vous avez pris ces décisions et que ce n’est finalement pas une question de performance individuelle. Cela peut être douloureux dans la journée, mais si vous pensez que c’est la bonne chose pour l’entreprise à long terme, c’est ce que vous devez garder à l’esprit ». Easyjet dispose d’un groupe d’employés redondants qu’ils appelleront dès qu’ils pourront réembaucher.

Ensuite, il y a eu le Brexit, qui n’a pas encore beaucoup affecté easyJet. «Nous nous sommes préparés pendant longtemps, donc nous avions tout mis en place», explique Lundgren. «Le 31 décembre était encore un grand jour ici, mais je suis fier de dire que même avec des vols réduits en place, nous n’avons rencontré aucune difficulté opérationnelle.»

Pourtant, il y a eu des moments cette année où il s’est réveillé «et s’est senti dépassé». Veut-il jamais prendre sa retraite et avoir une vie facile? «Non, pas maintenant», dit-il. «C’est une période difficile, mais c’est aussi extrêmement excitant. Nous avons un objectif pour en sortir plus forts. Il y a des millions de personnes qui comptent sur cette entreprise, qui font la navette avec nous, à Amsterdam, à Genève ou l’utilisent pour voir leurs partenaires car elle est abordable et attractive. Si nous ne sommes pas là, ils ne peuvent pas faire cela. Quelqu’un m’a demandé pourquoi faites-vous cela en cette période difficile? Je savais dès le départ que je voulais travailler avec des personnes talentueuses dans des situations difficiles et c’est ce que j’ai.

Il avait l’habitude de voler régulièrement pour le travail et aussi pour le studio d’enregistrement que lui et un ami possèdent à Majorque. Lundgren a suivi une formation de trombone mais n’a pas réussi à entrer à la Royal Academy of Music.

Il n’a pas joué de son trombone «parce que je n’en ai pas l’inspiration». Il continue de parler des stratégies d’adaptation de Covid: «Chaque fois que vous avez une grande décision à prendre, vous sentez que vous voulez plus de temps et plus d’informations et c’est en temps normal. Avec Covid, j’ai eu l’impression d’avoir très peu de temps ou de perspicacité pour fonder mes décisions. Mais après l’appel difficile, vous devez prendre le prochain appel. Il est bon de rester concentré sur la tâche que vous faites. Parfois, le matin, vous vous réveillez tôt et vous vous sentez accablant, mais au moment où vous commencez à le décomposer en petits morceaux, vous vous en sortez. Cela ne durera pas éternellement. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous voulez penser que vous avez fait de votre mieux avec les informations dont vous disposiez et un jour vous regarderez en arrière et penserez que vous avez fait de votre mieux. Nous ne pouvons pas faire plus que cela.

Lundgren a parfois l’impression de citer des livres de gestion, il est donc logique de dire qu’il «en a été accro pendant 16 ans – j’en ai lu plus que ce qui est sain». Mais alors son propre manager lui a dit d’arrêter et de commencer à lire les classiques à la place. En ce moment, il s’inspire du vieil homme et de la mer d’Ernest Hemingway: «Il s’agit d’un homme qui fait face à défi après défi mais qui garde son humeur et se relève. Il est utile de se rappeler que même si vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, vous pouvez toujours contrôler votre réponse. Parce que se sentir impuissant est l’un des pires sentiments, pas seulement en affaires. » Son ambition s’étend au maintien de l’engagement d’easyJet d’être vert, malgré les pressions actuelles sur les budgets. En 2019, il a annoncé qu’il compenserait toutes les émissions de carburant, ce qui coûterait environ 25 millions de livres sterling. Lundgren se moque de ma mauvaise prononciation du mot suédois flygskam, ou flight shaming, et ajoute sérieusement: «Nous ne pouvons absolument pas changer cet engagement. Je sais que certaines entreprises l’ont fait, mais je considère que cela fait partie de notre façon de fonctionner, de notre façon de faire les choses. Il y a bien sûr un coût qui y est associé, mais c’est la bonne chose à faire. » La compatriote suédoise Greta Thunberg a «eu un impact incroyable». Mais selon lui, «la solution n’est pas de voler moins, c’est de voler plus intelligemment».

Il veut également plus de femmes pilotes et une main-d’œuvre plus diversifiée – quand il a succédé à Carolyn McCall, il a pris une réduction de salaire de 34000 £ pour égaler son salaire et réduire l’écart salarial. «Chaque entreprise est mieux équipée pour faire face aux défis s’ils sont plus diversifiés. Nous avions mis en place de nombreuses mesures avant la pandémie et maintenant elles nous aident à réfléchir à la manière de revenir. Nous faisons cela parce que d’une part, c’est la bonne chose à faire, mais il y a aussi une raison commerciale difficile, vous tirez le meilleur parti des gens si vous les traitez mieux. Il a «le plus grand respect» pour les pilotes, ayant essayé et largement échoué à piloter des simulateurs.

Quand il ne pense pas aux avions, il promène son labradoodle, Molly, et parle à son frère en Suède. Il lui a fait don d’un rein en 2009 et a déclaré: «Ce n’était pas agréable, mais la décision était une évidence. Il va bien, je n’arrête pas de lui rappeler à quel point mon rein que je lui ai donné fonctionne de manière fantastique. Ses filles jumelles sont à l’université de Toronto, mais «sont rentrées chez elles pour Noël, ce qui était fantastique, mais je pense qu’elles étaient prêtes à rentrer quand elles l’ont fait. Maintenant c’est juste moi, ma femme et le chien ». Il manque la liberté que lui donne le vol et se souvient du premier vol qu’il a effectué, en vacances aux Canaries avec son père. Alors, où ira-t-il quand il sera possible de voler à nouveau? «J’aimerais aller en Méditerranée. Je pense que les prochaines vacances de la plupart des gens seront les meilleures de leur vie. »