Le service de streaming Peacock de NBCUniversal a touché près de 22 millions d’utilisateurs un peu plus de trois mois après son lancement, a annoncé Comcast aujourd’hui dans le cadre de la publication de ses résultats du troisième trimestre 2020. Cependant, la société n’a pas indiqué combien de ces inscriptions concernaient son plan gratuit financé par la publicité par rapport à ses niveaux payants plus premium.

Comcast s’est également vanté que Peacock «dépasse nos attentes sur toutes les mesures d’engagement», bien qu’il ait négligé de donner plus de détails sur ce front. Sans surprise, la société a également connu un grand succès dans son activité Internet haut débit au cours du dernier trimestre, ajoutant 633 000 nouveaux clients Internet – un record pour l’entreprise.

Divulgation: Comcast, qui possède NBCUniversal, est également un investisseur dans Vox Media, la société mère de The Verge.

Il est facile de regarder l’état du monde et de voir pourquoi Comcast réussit dans ces domaines. Le passage au travail à domicile et les limitations des activités sociales se prêtent naturellement à un boom de l’Internet à domicile plus rapide et du contenu en streaming bingeable.

À l’inverse, le conglomérat a enregistré de gros succès sur ses activités de cinéma et de parcs à thème, qui ont baissé de 25% et 80,9%, respectivement. Cela est également dû en grande partie à la pandémie COVID-19, qui a fermé des salles de cinéma, retardé la production et la sortie de films et presque entièrement fermé les parcs à thème (y compris les complexes Universal Studios).

NBCUniversal cherche à aider à compenser une partie de cette perte théâtrale à l’avenir, grâce à un nouvel accord avec AMC qui pourrait voir ses films arriver sur les services de streaming 17 jours seulement après leur sortie en salles, bien qu’il n’en ait pas encore profité. de ce nouvel accord, en raison de l’absence de sorties en salles majeures en ce moment.