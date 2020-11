T

des maisons d’emplois chez Peacocks et Jaeger étaient en danger aujourd’hui après que les propriétaires aient pris la décision «désespérément difficile» de placer les chaînes de mode en difficulté dans l’administration.

Cette décision, qui met en péril plus de 4700 emplois et 500 magasins, est venue comme un délai de six semaines pour trouver un acheteur pour les détaillants, tous deux faisant partie du groupe EWM de l’entrepreneur milliardaire Philip Day.

Le dernier coup porté à la rue principale survient deux semaines seulement après que deux autres chaînes de l’empire de Day, Ponden Home et Edinburgh Woolen Mill, aient entamé une procédure d’insolvabilité avec 866 employés immédiatement licenciés et environ 2500 autres menacés.

Une porte-parole du groupe EWM a déclaré: “Ces dernières semaines, nous avons eu des discussions constructives avec un certain nombre d’acheteurs potentiels pour Peacocks et Jaeger Ltd, mais la détérioration continue du secteur de la vente au détail en raison de l’impact de la pandémie et du deuxième verrouillage ont allongé ce processus et plus complexe que nous l’aurions espéré.

«Tant que ces pourparlers sont en cours, nous n’avons plus la possibilité de prolonger davantage l’accord de statu quo imposé à l’origine par la Haute Cour il y a six semaines.

«Par conséquent, en tant que directeurs, nous avons pris la décision désespérément difficile de placer Peacocks et Jaeger dans l’administration pendant que ces pourparlers se poursuivent.

Marks & Spencer aurait exprimé son intérêt pour le stockage des produits Jaeger dans le cadre de sa propre refonte de la stratégie vestimentaire et il a été suggéré que les discussions s’étaient élargies depuis pour envisager une éventuelle acquisition de la marque.

Parmi les autres entreprises et particuliers qui auraient manifesté leur intérêt, citons le groupe Frasers de Mike Ashley, Next, et son ancien propriétaire Harold Tilman.

Peacocks, basé à Cardiff, emploie 4 369 personnes dans 423 magasins, dont dix à Londres, tandis que Jaeger gère 76 magasins et concessions et compte 347 employés.

Jaeger a été acheté par Day en 2017 et est dirigé par sa fille Lauren, qui avait des plans ambitieux pour étendre sa présence dans la rue principale avant que la pandémie ne ravage le secteur de la vente au détail.

Le mois dernier, le patron d’EWM, Steve Simpson, a déclaré que l’apparition de Covid-19 avait rendu «le commerce normal impossible» dans les rues commerçantes, souffrant déjà d’une baisse de fréquentation du passage aux achats en ligne.

Tony Wright, co-administrateur de l’entreprise de FRP Advisory, a déclaré: «Jaeger et Peacocks sont des marques attrayantes qui ont subi les défis bien connus auxquels de nombreux détaillants sont actuellement confrontés.

“Nous sommes en pourparlers avancés avec un certain nombre de parties et travaillons dur pour assurer un avenir aux deux entreprises.”

Aucun licenciement n’a encore été annoncé et aucun magasin n’a été fermé.

EWM a ajouté: «Nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour aider FRP Advisory à essayer d’obtenir le meilleur résultat possible pour ces entreprises.»