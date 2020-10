Peak Design, fabricant de l’un des sacs à dos préférés de The Verge, propose un nouveau système de montage modulaire magnétique pour votre téléphone Apple ou Samsung. La société lance aujourd’hui un Kickstarter avec l’intention d’expédier une gamme complète d’accessoires à partir de mai prochain, y compris des supports de vélo, des supports de voiture, des supports muraux, des supports de moto, des chargeurs sans fil, même un trépied mobile élégant qui se replie assez petit pour être paume.

J’ai joué avec plusieurs d’entre eux ces derniers jours – et je me demande déjà où je trouverai l’argent pour acheter le mien.

Le cœur du système est l’étui Peak Design Everyday. Oui, il est recouvert de tissu, et oui, la plaque de montage est vraiment si petite: cet anneau carré de 1 pouce est en zircone plutôt qu’en métal, ce qui permet au chargement sans fil de passer plus facilement, selon la société. (Je n’ai eu aucun problème à charger jusqu’à présent.) Autour de ce carré se trouve un tableau d’aimants cachés.

Peak Design dit qu’il ne fabriquera que des étuis pour l’iPhone 12, l’iPhone 11, l’iPhone SE 2020 et les téléphones Samsung récents, mais vous pourrez également acheter un adaptateur à dos adhésif pour d’autres téléphones (voir ci-dessous). Avec ces aimants, la fixation à de simples supports magnétiques, comme les supports muraux et le support de voiture ci-dessous, est un jeu d’enfant:

À gauche: adaptateur universel. Centre: support mural (x2). En haut à droite: support de voiture.

Mais avec le bon support, cet anneau et ces aimants constituent l’un des systèmes d’accueil de gadget auto-alignants et autobloquants les plus incroyables que j’ai touchés.

Un peu de contexte: après que mon téléphone ait sauté d’un support de vélo il y a quelques années, j’ai pensé essayer un Quad Lock cette fois-ci. Il est largement considéré comme l’un des meilleurs que vous puissiez acheter et – comme Peak Design – il offre un énorme écosystème de montures.

Mais les supports Quad Lock peuvent être difficiles à aligner. Après cinq essais, c’était ma tentative la plus douce de fixer l’étui Quad Lock à mon vélo d’une seule main:





Enclencher le Quad Lock sur son support de vélo.

Avec le système Quad Lock, vous ne pouvez pas voir facilement ce que vous faites, vous devez trouver le bon angle, puis pousser fort vers le bas – alors que la monture de Peak Design vous attire directement.

Avec l’étui Peak Design, je l’ai eu dès le premier essai … et après chaque essai.





Fixation du Peak Design sur son support de vélo.

Tous les supports ont l’air solides, mais ce Bike Mount Pro est vraiment un cran au-dessus. Pendant la procédure d’amarrage de type tracteur, deux languettes de verrouillage apparaissent directement dans la rainure concave à l’intérieur de votre carré de zircone, puis c’est vraiment là.

J’ai roulé à plusieurs reprises sur une étendue cahoteuse d’asphalte mal entretenue dans mon parc local, ainsi que sur des ralentisseurs et des bordures mineures, et mon téléphone n’a jamais eu l’impression de tomber. Je n’étais pas exactement en VTT, donc plus de tests sont nécessaires – mais jusqu’à présent, le système Peak Design se sent aussi sûr que le Quad Lock bien qu’il ait l’air beaucoup mieux et que l’étui prenne nettement moins de place dans ma poche. Après une balade à vélo, j’ai hâte de retirer l’étui Quad Lock de mon téléphone, en partie à cause de ce renflement:

Épaisseur du boîtier Quad Lock vs Peak Design.

Comme d’autres produits Peak Design que j’ai utilisés, il y a d’autres touches intelligentes partout. Au départ, je me demandais pourquoi Peak Design avait placé la vis de réglage du côté opposé du support à Quad Lock où elle pourrait facilement tomber lors du serrage, mais cette peur a été de courte durée. Non seulement la vis de Peak Design a une rondelle de retenue, mais sa conception me permet d’incliner facilement mon téléphone pour capturer une vue à la première personne de mon trajet.

Un adaptateur GoPro est également inclus:

Avec et sans l’adaptateur GoPro inclus.

Je suis également impressionné par le trépied mobile de Peak Design, qui se replie si bien que je peux presque supporter son PDSF de 55 $. Si les futurs supports sont aussi bons que le support de vélo haut de gamme et le trépied, ce système aura beaucoup à offrir.

Vue Grille

La semaine dernière, j’ai écrit comment les accessoires modulaires MagSafe d’Apple pourraient être la principale raison d’acheter un iPhone 12, mais Peak Design pense que beaucoup de ses accessoires devraient également être compatibles avec MagSafe. Bien qu’elle ne puisse pas promettre une compatibilité à 100%, la société dit que le chargeur et le portefeuille MagSafe d’Apple devraient se fixer magnétiquement aux étuis Peak Design, et il dit que même des accessoires comme le trépied et les supports de voiture avec leurs bosses carrées seront rendus compatibles – bien que je me demande comment Eh bien, ils tiendront, et comment ces bosses carrées s’adapteront.

Je me demande également dans quelle mesure le tissu de Peak Design résistera, la durabilité de cet adaptateur adhésif nécessaire pour les combinés non Apple et non Samsung, et quels téléphones pourront toujours utiliser le chargement sans fil avec cet adaptateur attaché (la société avertit que certains peuvent ne fonctionne pas). Je me demande si les partenaires Apple proposeront des accessoires MagSafe encore meilleurs avant que Peak Design ne parvienne à expédier ses produits à financement participatif, en particulier s’il y a des retards. Et je me demande si la société pourrait envisager d’ajouter un emplacement pour les montures d’objectif encastrables Moment et une monture Osmo Mobile 4, car on a l’impression que nous sommes si proches d’un système vidéo mobile vraiment convaincant.

Mais surtout, je me demande si je peux me permettre d’investir beaucoup d’argent dans les accessoires de téléphone aujourd’hui.

Voici quelques photos des autres accessoires de la gamme et un ensemble de prix.

Vue Grille

Prix ​​des accessoires Peak Design

Produit PDSF Prix de prévente Produit PDSF Prix de prévente Everyday Case 39,95 $ 32 $ Adaptateur universel TBD TBD Support de vélo extérieur 59,95 $ 50 $ Support de vélo universel 49,95 $ 40 $ Trépied mobile 54,95 $ 45 $ Support de voiture 39,95 $ 32 $ Portefeuille Kickstand 49,95 $ 40 $ Kit Mobile Creator 39,95 $ 32 $ Support mural (2 pack) 29,95 $ 16 $ Support de voiture de charge 69,95 $ 58 $ Support de barre de moto 69,95 $ 58 $ Support de potence de moto 69,95 $ 58 $ Support de charge sans fil 89,95 $ 72 $