La célèbre série internationale de la BBC Peaky Blinders prendra fin avec sa sixième saison, qui a commencé à tourner ce lundi après un “retard forcé par la pandémie COVID”, bien que son histoire “se poursuivra d’une autre manière”, comme le confirme un a communiqué ses producteurs.

“Peaky est de retour et avec un bang”, a annoncé le créateur et écrivain de la série Stephen Knight, qui a déclaré que la sixième et dernière saison “sera la meilleure de tous les temps”. “Nous sommes sûrs que nos incroyables fans vont adorer”, a-t-il souligné.

De son côté, le producteur exécutif de Peaky Blinders, Caryn Mandabach, a remercié les fans de la série pour leur solidarité et leur patience et a promis que, bien que cette sixième saison «marquera la fin d’une histoire épique», le monde du clan Birmingham sera «définitivement vivant».

Le producteur exécutif de la BBC, Tommy Bulfin, a également souligné le niveau des scripts “vraiment extraordinaires” de Knight pour cette dernière saison comme un “bon” adieu, et a montré son enthousiasme et sa gratitude à tous les membres de l’équipe pour leur “travail acharné” à rend le possible.

“Nous sommes très heureux que le tournage de Peaky Blinders ait commencé”, a ajouté Bulfin. Bien qu’ils le fassent dans le cadre de “protocoles de production complets” qui garantissent que la série est tournée de manière “responsable”, “sûre” et “conformément aux directives gouvernementales en ces temps de pandémie mondiale”, at-il dit.

Ce drame, lauréat de plusieurs BAFTA et mettant en vedette l’Irlandais Cillian Murphy, mettra ainsi fin à son histoire après avoir obtenu des records d’audience pour la BBC avec sa cinquième saison et conquérir des millions de fans hors du Royaume-Uni grâce à son émission. international via Netflix.

Source: Cependant