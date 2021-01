M

Le négoce terne des actions londoniennes d’aujourd’hui a fourni un contraste frappant avec l’enthousiasme de Wall Street face à la révolution numérique qui a stimulé les bénéfices de Microsoft et d’autres.

Les inquiétudes liées à la demande, alimentées par le resserrement des restrictions de verrouillage, ont fait chuter les valeurs minières lourdes, dont Rio Tinto et BHP, de plus de 2%, laissant l’indice FTSE 100 inférieur de 15,28 points à 6 638,24.

La pandémie a été plus bénéfique pour les géants de la technologie, dont Microsoft, qui a annoncé des ventes trimestrielles record après la cloche de clôture de Wall Street mardi, alors que de plus en plus de personnes coincées à la maison ont alimenté une augmentation de la demande pour ses services cloud et ses consoles de jeux.

Les performances de Microsoft ont relevé la barre des attentes avant la mise à jour très attendue d’Apple ce soir, qui pourrait briser pour la première fois 100 milliards de dollars de ventes trimestrielles.

À Londres, l’éditeur d’éducation technologique Pearson a fait de son mieux pour inverser la tendance alors que les actions ont bondi de plus de 18% dans une pression majeure sur les vendeurs à découvert. L’action cotée au FTSE 100 a atteint son plus haut niveau depuis juillet 2019, augmentant de 135p à 896,2p lors d’une session dramatique.

British Land a également augmenté de 28,6p à 469,8p et Sainsbury’s a bondi de 10,8p à 262,1p, contribuant à compenser les pertes parmi certaines des actions les plus largement détenues de Londres. En plus des mineurs, Barclays a chuté de 2,1 p à 137,34 p et la Bourse de Londres a chuté de 196 p à 8 852 p.

Le mexicain Fresnillo a été le plus gros abattu dans la première volée, en baisse de 62 pence à 1 000,5 pence après avoir prévu une production d’or inférieure en raison de difficultés de production dans l’une de ses mines.

Une légère hausse du prix du Brent à un peu plus de 56 dollars US le baril, suite à une baisse inattendue des stocks américains, a résisté à la tendance baissière des matières premières alors que BP s’est maintenu à seulement 1,15p plus bas à 281,15p.

L’indice FTSE 250 a augmenté de 39,40 points à 20 487,76, les actions de Cineworld profitant d’un rebond bien nécessaire avec une hausse de 12% ou 9,04p à 82,18p. Le propriétaire de British Gas, Centrica, a également ajouté 1,9p à 51,22p.

Mais il y a eu une pression supplémentaire sur l’entrepreneur de la Royal Navy Babcock International après la divulgation de ce mois-ci qu’il procède à un examen de son bilan et de la rentabilité de son contrat. Les actions ont encore chuté de 10,7p à 206,6p.

