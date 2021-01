Pedrito Seul a une fois de plus créé la controverse après une série de déclarations qui ont à voir avec un langage inclusif, qui devient de plus en plus courant.

Ceci en parlant de procès récent entre Cynthia Klitbo et sa fille, qui a explosé précisément en raison de vues très contraires sur l’utilisation d’un langage inclusif.

Le fait est que le conducteur s’est rangé du côté de l’actrice et a déclaré que:

Cynthia est une femme d’un certain âge et nous avons l’habitude de parler une langue espagnole correcte. Tout cela de la part de tous ceux qui viennent de venir pour la révolution LGBTTT, ce que je suis d’accord, mais au final, dans les LGBTTT, ce sont des hommes et des femmes. Sexe masculin ou sexe féminin, même s’ils sont transgenres. “

Paty n’était pas en reste non plus et a déclaré que l’utilisation de ces mots “Ce sont des modes et tôt ou tard cela arrivera. “

Et quand Linet Puente, qui donnait la note, a dit que ces conditions étaient déjà acceptées par la RAE (ce qui n’est pas vrai, puisque ils l’ont appelé inutile)Pedrito se précipita de nouveau.

Par: Excelsior