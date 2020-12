À la mi-septembre, certaines sources ont révélé que Pedro Pascal, acteur qui joue Din Djarin dans Le mandalorien, avait des différences créatives avec certains membres de Lucasfilm. La raison? Pascal aurait été malheureux car son visage apparaissait rarement à l’écran. À ce moment-là, aucune des personnes impliquées n’en a parlé. Cependant, Pascal est sorti pour préciser que n’a aucun problème avec la production; tout était faux.

Il est vrai que nous n’avons vu le visage de Pedro Pascal que quelques fois dans The Mandalorian —Un par saison — l’acteur était toujours conscient que c’était le chemin narratif de Mando. Ce qui précède est très facile à comprendre, car le personnage suit un ensemble de règles assez strictes à la lettre. L’un d’eux est précisément de cacher le visage derrière le casque de Beskar chaque fois que cela est possible.

“Ce que je veux, c’est qu’ils fassent la meilleure série possible”, a déclaré Pedro Pascal à propos de sa participation à The Mandalorian

Ainsi, dans une interview avec Aaron Corr sur The One Show, Pedro Pascal a abattu toutes les rumeurs: “En fait ce n’est pas vrai. C’est une façon vraiment merveilleuse de raconter l’histoire. Cela a toujours été un credo très clair pour le personnage, et le processus de collaboration de tout cela a été … Je pense que nous sommes tous sur la même longueur d’onde. Donc tu sais ce que je veux, c’est qu’ils fassent la meilleure série possible, mais ils le font. “

Il est également important de mentionner que les deux occasions où nous avons vu le visage de Pedro Pascal ont été à des moments importants de l’histoire. Ce n’est que la deuxième fois qu’il nous a montré que Mando est prêt à enfreindre ses règles afin de récupérer Baby Yoda. Et est-ce que la relation actuelle entre Din Djarin et “The Child” est presque celle d’un père avec son fils.

La saison 2 de ‘The Mandalorian’ se termine

L’intervention de Pedro Pascal pour réprimer la spéculation a été assez opportune, puisque ses paroles arrivent peu avant la fin de la deuxième saison. Le chapitre 16 de The Mandalorian, comme vous le savez sûrement, sortira vendredi 18 déc.. On s’attend à ce que Mando et ses collègues accélèrent le sauvetage de Baby Yoda, qui a été enlevé pendant le chapitre 14 («La tragédie»). Peuvent-ils atteindre le vaisseau de Moff Gideon pour sauver Grogu? Nous le saurons très bientôt.

