eel Hunt a déménagé dans un nouveau siège de la ville, qui, selon le patron du courtier, est «un espace de travail moderne pour ces temps modernes».

La société a déménagé à environ 40 000 pieds carrés au 100 Liverpool Street, qui fait partie du complexe Broadgate qui comprend des magasins, des restaurants et des bureaux près de la gare de Liverpool Street.

Peel Hunt a déclaré que le nouveau bureau est équipé d’une technologie de pointe, d’une salle de bien-être, de zones de bureau et d’un auditorium de 110 places pour accueillir de grands événements clients.

Il occupait auparavant environ 20 000 pieds carrés à Moor House, 120 London Wall, et avait 3500 pieds carrés dans un autre bâtiment.

Les directives du gouvernement restent de travailler à domicile là où vous le pouvez, et il y a eu des craintes que la demande de bureaux soit plus faible après Covid, car certaines entreprises cherchent à adopter le travail à distance à plus long terme.

Steven Fine, directeur général de Peel Hunt, a déclaré: «Notre nouveau bureau est un espace de travail moderne pour ces temps modernes, qui permettra à nos collègues et clients de revenir en toute sécurité, ce qui permettra à nos employés de travailler de manière plus flexible et de collaborer plus efficacement. , tout en soutenant la formation, l’innovation et, surtout, notre culture. ”

Il a ajouté: «Je crois fermement que Londres reste la plus grande ville du monde. Mais pour guérir les cicatrices laissées par la pandémie, nous avons besoin de la force vitale de la ville – sa main-d’œuvre – pour retourner au bureau. Redonner vie aux restaurants, cafés, bars et boutiques qui en dépendent. Pour se reconnecter, face à face. Pour partager des idées et établir de nouvelles connexions. Et, en fin de compte, pour conduire la reprise que nous souhaitons tous voir. »