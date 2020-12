La Chambre et le Sénat ont adopté lundi un projet de loi de secours de 900 milliards de dollars contre le COVID-19. Bien que, mardi, le président Donald Trump ait exprimé ses critiques à l’égard du projet de loi et, en particulier, du montant qu’il alloue aux chèques de relance (en vertu du projet de loi, les Américains éligibles recevraient un chèque de 600 $). Le président a déclaré qu’il soutiendrait les paiements directs de 2 000 dollars aux Américains, un aspect auquel les démocrates adhèrent pleinement. La présidente de la Chambre Nancy Pelosi a même demandé le soutien des républicains sur cette mesure, car elle nécessite une approbation unanime pour être adoptée.

Mercredi, le journaliste Jake Sherman a publié un message que Pelosi a envoyé à ses collègues démocrates concernant la possibilité d’augmenter le montant des paiements directs à 2000 dollars. Sa lettre commençait: “Juste au moment où vous pensez avoir tout vu, hier soir, le Président a déclaré qu’il opposerait peut-être son veto à l’accord bicaméral négocié entre républicains et démocrates. Il a dit qu’il le ferait, à moins que les paiements d’impact économique ne soient augmentés à 2 000 dollars. Lors des négociations bipartites, le chef Schumer et moi avons demandé à plusieurs reprises aux républicains quel serait le montant le plus élevé que le président accepterait pour les paiements directs, et ils ont répondu par un silence semblable à celui d’un sphinx. Lors des négociations, ils ne dépasseraient jamais 600 dollars et dans certains cas , proposé 500 $. “

PELOSI met le chèque de 2 km sur les genoux de @ GOPLeader – pic.twitter.com/V2TsWZ6Z8i – Jake Sherman (@JakeSherman) 23 décembre 2020

Pelosi a poursuivi en écrivant que les démocrates sont prêts à aller sur le parquet afin de demander le consentement unanime pour présenter un projet de loi autonome pour augmenter les paiements. Elle a dit que pour ce faire, elle aurait besoin d’un accord du chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy. Pelosi a poursuivi en disant que si le président est sérieux au sujet d’augmenter les paiements d’impact économique, alors il devrait appeler McCarthy à accepter la demande de consentement unanime des démocrates.

NBC News a précédemment rapporté que les démocrates chercheraient à adopter une mesure de paiements directs de 2000 $ par consentement unanime jeudi, veille de Noël. À ce moment-là, la Chambre sera en session pro forma, ce qui signifie qu’il ne faudrait qu’un seul législateur pour empêcher l’adoption de cette mesure. Dans sa lettre à ses collègues, Pelosi a écrit qu’elle et le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, attendaient un mot de McCarthy pour voir s’il rejetterait ou accepterait leur demande de vote par consentement unanime.