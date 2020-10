Le Congrès pourrait bien être un pas de plus vers la promulgation définitive d’un autre plan de relance. Mardi, le journaliste Jake Sherman s’est rendu sur Twitter pour partager quelques mises à jour sur l’état des négociations entre les démocrates et les républicains alors que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin poursuivent leurs discussions. Selon le journaliste, Pelosi espère parvenir à un accord avec Mnuchin sur certaines questions clés d’ici la fin de la journée mardi.

Sur Twitter, Sherman a écrit que Pelosi est apparue sur Bloomberg TV où elle a discuté des négociations de relance. Lors de son apparition dans le programme, l’oratrice aurait déclaré qu’elle pensait pouvoir terminer l’intégration des tests et du traçage du langage dans leur législation de relance d’ici mardi après-midi. Elle a également déclaré que d’ici la fin de la journée de mardi, il y aurait des détails plus concrets sur leur plan. Dans un tweet ultérieur, Sherman a écrit que Pelosi avait déclaré que les démocrates et les républicains étaient toujours en désaccord sur deux parties principales d’un autre plan de relance. Les deux parties seraient en désaccord sur le financement de l’État et local et sur une révision de la responsabilité. Même s’ils ont ces désaccords, le démocrate de Californie a déclaré que d’ici cet après-midi, les démocrates auront un langage “contrant” ce que les républicains ont à offrir sur ces deux sujets.

PELOSI sur Bloomberg TV dit qu’elle pense pouvoir terminer les tests et le traçage du langage cet après-midi avec Mnuchin. “J’espère qu’à la fin de la journée, nous saurons où nous en sommes tous.” Elle a dit “pas sûr” que les appropriateurs “vont être prêts” – Jake Sherman (@JakeSherman) 20 octobre 2020

PELOSI dit que les républicains et les démocrates ne sont TOUJOURS pas d’accord sur deux piliers MAJEURS du projet de loi: l’État et le financement local et sur une révision de la responsabilité. À l’appel de 15 heures, Pelosi dit que les démocrates «auront un langage qui va à l’encontre de ce qu’ils ont dans le projet de loi» sur ces deux sujets – Jake Sherman (@JakeSherman) 20 octobre 2020

Ces mises à jour interviennent peu de temps après que Pelosi ait fixé un délai de 48 heures pour parvenir à un accord sur un deuxième plan de relance. Dimanche, l’orateur est apparu sur ABC’s This Week et a expliqué que cette date limite ne s’applique qu’à l’adoption d’un autre plan de relance avant les élections du 3 novembre. Si leurs négociations dépassent les 48 heures, le Congrès n’aura probablement pas assez de temps pour parvenir à un accord avant la date des élections. “Le 48 ne concerne que si nous voulons le faire avant les élections, ce que nous faisons”, a-t-elle déclaré. “Mais nous leur disons que nous devons geler la conception sur certaines de ces choses. Allons-nous avec ou non? Et quel est le langage? Je suis optimiste, car encore une fois, nous avons fait des allers-retours sur tout cette.”