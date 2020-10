Les pourparlers de secours en cours entre la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, ne semblent aller nulle part. Deux mois après l’échec des discussions entre les deux, une réunion d’une heure lundi soir a abouti à un accord sur un accord supplémentaire de relance de relance qui n’a pas été conclu, selon CNBC, faisant à nouveau craindre que l’aide ne soit pas en route.

Pelosi et Mnuchin, qui étaient venus pour la première fois à la table des négociations en mars après l’introduction de la loi HEALS, ont repris les pourparlers sur les mesures de relance fin septembre après des semaines de peu de progrès. À l’époque, Pelosi et Mnuchin ont exprimé l’espoir qu’ils seraient en mesure de trouver un terrain d’entente dans leur ultime effort pour parvenir à un accord avant les élections de novembre, bien que les progrès aient été lents. Lors d’une conférence téléphonique lundi soir avec les dirigeants démocrates de la Chambre, Pelosi a admis que ses négociations avec Mnuchin se déroulaient “très lentement”, rapporte Politico, citant des sources à l’appel.

Parallèlement à un certain nombre de politiques, l’un des principaux points de friction des deux parties semble être le prix de ce qui serait le cinquième plan de relance. Alors que la loi CARES, qui a été approuvée en mars, avait un prix de plus de 2 billions de dollars, le GOP a largement cherché à maintenir toute législation supplémentaire à ou en dessous de 1 billion de dollars. Les démocrates, quant à eux, ont proposé des packages beaucoup plus importants, la loi HEROES dépassant la barre des 3 billions de dollars. Les deux parties ont cependant indiqué qu’elles étaient disposées à faire des compromis.

Avant la reprise des discussions avec Mnuchin, Pelosi a présenté le HEROES Act 2.0. Suite à la loi HEROES, qui est restée bloquée au Sénat après son approbation à la Chambre des représentants, la nouvelle proposition avait un prix inférieur de 1 billion de dollars. Il comprenait également des dispositions soutenues par le président Donald Trump, y compris le financement des compagnies aériennes. Le projet de loi comprenait également le financement de l’aide d’urgence pour les gouvernements étatiques et locaux, les écoles et les garderies, le dépistage des coronavirus, la recherche des contacts et d’autres efforts de soins de santé, et une aide au logement, ainsi qu’une deuxième série de contrôles de relance.

Mnuchin, quant à lui, a augmenté son offre, augmentant le prix de la proposition initiale à 1,6 billion de dollars. Dans le cadre de ce plan, 400 $ par semaine d’assurance-chômage supplémentaire, 200 $ de moins que l’offre de Pelosi, seraient inclus, ainsi que 250 milliards de dollars d’allégement des États et des gouvernements locaux et des protections en matière de responsabilité pour les entreprises.

Au cours de leur réunion de lundi soir, selon le porte-parole de Pelosi, Drew Hammill, les deux ont discuté “des justifications des différents numéros et prévoient d’échanger des papiers aujourd’hui en vue d’un autre appel téléphonique demain”. Ils devraient poursuivre les discussions mardi.