La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin se rapprochent d’un accord sur un accord de relance. Alors que le délai de 48 heures auto-imposé pour conclure un accord se rapprochait mardi, Pelosi et Mnuchin, qui sont à la table des négociations depuis des mois maintenant, ont parlé au téléphone pendant environ 45 minutes dans une discussion qui “a apporté plus de clarté et terrain d’entente. “

Selon le chef d’état-major adjoint de Pelosi, Drew Hammill, la conversation téléphonique a eu lieu vers 15 heures HE et a duré «environ 45 minutes». Bien que Hammill se soit abstenu de fournir des détails exacts sur ce qui avait été discuté, il a confirmé que les deux parties étaient parvenues à “plus de clarté et de terrain d’entente au fur et à mesure qu’elles se rapprochent d’un accord”. Hammill a déclaré que tant Pelosi que Mnuchin “ont appelé les présidents du comité à travailler pour résoudre les différences sur les niveaux de financement et la langue” sur plusieurs “questions ouvertes”.

Lundi soir, le New York Times a rapporté que les principales différences, qui retardaient donc un accord, restaient le financement des gouvernements des États et locaux, le soutien aux restaurants et des dispositions sanitaires supplémentaires. Pelosi, qui s’est elle-même exprimée sur la question de la conclusion d’un accord sur une disposition ciblant le dépistage des coronavirus et la recherche des contacts, l’avait révélé lors d’une discussion téléphonique ce soir-là. Pelosi et Hammill ont tous deux déclaré, cependant, que ces écarts se réduisaient et qu’un accord était désormais à portée de main.

Abordant la discussion la plus récente entre Pelosi et Mnuchin, Hammill a également abordé le délai de 48 heures que l’orateur de la maison avait annoncé dimanche. Ce délai, qui a expiré mardi soir, a-t-elle déclaré, concernait “si nous voulons le faire avant les élections”, bien qu’elle expliqua plus tard que le délai n’était pas une date limite pour parvenir à un accord, mais plutôt un calendrier lâche pour lequel ” les deux côtés devraient «avoir nos conditions sur la table» d’ici. Hammill a déclaré que la date limite permettait à Pelosi “de voir que des décisions pouvaient être prises et que le langage pouvait être échangé, démontrant que les deux parties sont sérieuses à trouver un compromis”.

Pelosi et Mnuchin sont maintenant prêts à poursuivre les négociations mercredi après-midi dans leurs efforts pour parvenir à un accord dès que possible dans l’espoir de faire approuver un projet de loi de relance avant le jour du scrutin. Pelosi a déclaré que pour rendre cela possible, un projet de loi devrait être rédigé avant la fin de la semaine. Une fois qu’un accord est trouvé et qu’un projet de loi est rédigé, il devra être approuvé à la fois par la Chambre des représentants et par le Sénat avant de parvenir à la signature du président Donald Trump.