Alors que le compte à rebours de la date limite de l’accord de relance de mardi soir approche, la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin continuent de progresser dans leurs négociations de secours en cours. Lors d’un appel téléphonique de près d’une heure lundi soir, les deux hommes “ont continué à resserrer leurs divergences”, selon Drew Hammill, chef de cabinet adjoint de Pelosi.

Dans une déclaration publiée via Twitter juste après ces discussions, Hammill a présenté une perspective optimiste sur les pourparlers de secours, qui se déroulent maintenant depuis plusieurs mois, alors que l’on s’efforçait d’adopter un plan de relance supplémentaire le jour des élections. Hammill a déclaré que Pelosi et Mnuchin au téléphone “pendant environ 53 minutes”, au cours desquelles “ils ont continué à réduire leurs différences”. Selon Hammill, Pelosi a depuis ordonné aux présidents des comités de la Chambre de travailler pour résoudre les points de désaccord restants avec la Maison Blanche.

“Le Président continue d’espérer que, d’ici la fin de la journée de mardi, nous saurons clairement si nous serons en mesure de faire adopter un projet de loi avant les élections”, a ajouté Hammill dans un deuxième tweet. “Les deux directeurs prendront la parole demain et le travail du personnel se poursuivra 24 heures sur 24.”

La conférence de lundi après-midi a marqué une dernière impulsion pour transmettre une aide supplémentaire avant les élections du 3 novembre, Pelosi fixant dimanche un délai de 48 heures pour qu’un accord soit conclu pour rendre cela possible. Ce délai expire à la fin de la journée de mardi, les deux parties ayant encore des différends majeurs à résoudre. L’une de ces différences clés est le langage entourant une disposition ciblant les tests de coronavirus et la recherche des contacts. Pelosi, dans une lettre à ses collègues dimanche, a expliqué que la Maison Blanche avait retiré “55% du langage” que les démocrates avaient utilisé dans cette disposition, remplaçant des mots tels que “doit” et “exigences” par “peut” et “recommandations , “qui, selon elle, pourrait” faire du financement une caisse noire pour l’administration qui “peut” accorder ou retenir plutôt qu’un plan financé et prescrit pour écraser le virus “.

Parlant avec Joy Reid sur MSNBC The Reid Out Monday, Pelosi a déclaré qu’ils “avaient fait des progrès dans ce domaine”. Elle a expliqué qu ‘”ils sont revenus, et ils sont d’accord. Maintenant, ils n’acceptent pas encore tout le langage. Mais c’est tout. Mais nous avons des valeurs différentes, et par conséquent, le chemin du retour est plus long pour eux. bonne chose.”

Si la date limite de mardi soir était manquée, Pelosi et Mnuchin continueraient leurs négociations, bien que des secours supplémentaires ne seraient disponibles qu’après le jour du scrutin. Cela est en grande partie dû au temps dans lequel il faudrait toute législation supplémentaire pour passer par les deux chambres du Congrès.