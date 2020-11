Si vous avez acheté un vélo ou un tapis roulant Peloton pour faire de l’exercice pendant la pandémie, vous aurez bientôt une nouvelle collection de cours à suivre par un artiste familier. Cette semaine, Peloton a annoncé un partenariat pluriannuel avec le phénomène culturel Beyoncé – l’artiste aidera à organiser des cours pour le service d’abonnement de l’entreprise de fitness, en commençant par une série de cours sur le thème du retour à la maison en l’honneur des collèges et universités historiquement noirs. Peloton dit que Beyoncé est l’un des artistes les plus demandés pour ses listes de lecture.

Sur la base de l’annonce, on ne sait pas ce qu’implique la «curation» de Beyoncé, mais si vous voulez voir par vous-même, les cours sur le thème de Beyoncé ont déjà commencé. Il y a des méditations, des courses en plein air et des promenades à vélo prévues pour le reste de cette semaine et d’autres cours à venir.

Horaire des cours sur le thème de Beyoncé de Peloton. Image: Peloton

Si vous êtes déjà abonné via l’application Peloton pour 12,99 $ par mois ou via les appareils Bike, Bike +, Tread et Tread + de Peloton pour 39 $ par mois, vous devriez pouvoir y assister. Sinon, Peloton propose un essai gratuit de 30 jours afin que vous puissiez voir si ces cours de Beyoncé sont dignes du nom de l’artiste.

Il est assez intéressant que Peloton signe directement Beyoncé au lieu de passer par un éditeur; La National Music Publishers Association (NMPA) a poursuivi Peloton en mars de l’année dernière pour avoir utilisé illégalement des milliers de chansons dans des cours de fitness vidéo offerts par son service d’abonnement. Après quelques allers-retours légaux et la suppression de certaines chansons des listes de lecture de Peloton, la société a réglé les poursuites en février 2020. Alors que Peloton a déclaré dans ses résultats du troisième trimestre qu’il avait ajouté des milliers d’éditeurs depuis, il a également clairement un chemin pour artistes à rejoindre directement Peloton.