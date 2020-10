Peloton a supprimé plusieurs hashtags liés à la théorie du complot QAnon de sa plateforme d’exercices virtuels, a rapporté Business Insider. Cette décision faisait suite à un tweet d’un éditeur du Washington Post plus tôt dans la semaine qui montrait plusieurs hashtags – qui permettent aux personnes prenant les mêmes cours de fitness en ligne de se connecter les uns aux autres – en utilisant des variantes du hashtag de QAnon «où nous allons 1 nous allons tous».

Un porte-parole de Peloton a déclaré à BI que la société avait «une politique de tolérance zéro contre les contenus haineux» et a supprimé les hashtags QAnon pour violation de cette politique.

QAnon est une fausse théorie du complot qui prétend, entre autres, que le président Trump prévoit secrètement d’arrêter des politiciens démocrates de haut niveau et des célébrités pour pédophilie ou cannibalisme, et qu’il leur envoie des messages codés sur ses projets. Il s’est développé sur les plateformes de médias sociaux et plusieurs abonnés de QAnon ont été accusés d’actes violents.

D’autres plateformes de médias sociaux ont également tenté d’empêcher le contenu de QAnon de proliférer. La semaine dernière, Facebook a complètement interdit QAnon et l’a qualifié de «mouvement social militarisé», et Etsy a interdit toutes les marchandises QAnon en disant que les produits violaient ses politiques contre la promotion de la haine et de la violence. Twitter a également sévi contre le contenu QAnon.

Avec des gymnases fermés en raison de la pandémie de coronavirus et de plus en plus de personnes travaillant à domicile, Peloton a vu les ventes de ses vélos d’exercice et de ses tapis roulants augmenter d’année en année, bien que l’entreprise ait parfois eu du mal à répondre à la demande.

Peloton n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire samedi.