Peluche, Mía Khalifa nous rappelle Excelsa dans sa jolie version

Alors que la célèbre mannequin et ancienne actrice de films pour adultes, Mia Khalifa, montrait sa silhouette et se sentait super attirante dans sa tenue en peluche, les internautes ne pouvaient s’empêcher de se souvenir d’un personnage spécial, bien sûr, il s’agit de Excelsa de “La Famille Peluche”.

Et est-ce comment ne pas se souvenir qu’elle était un grand personnage dans l’un des programmes les plus célèbres d’Amérique latine, produit et créé par Eugenio Derbez, comme certains l’ont dit un génie, de sorte que les internautes ont rapidement trouvé une petite ressemblance entre les deux bien que Mia Khalifa soit la version séduisante du personnage.

Au moment de réfléchir et de réfléchir un peu plus, les utilisateurs ont imaginé ce que ce serait pour ce programme d’avoir une femme de chambre attrayante et belle, se souvenant également du chapitre dans lequel Excelsa a été embauchée, qui était d’ailleurs en compétition avec d’autres belles filles qui se présentaient. au fonderie et que pour aller un peu à l’opposé avec les programmes des années 90, c’est finalement celui que nous connaissons maintenant.

Interpreté par Barbara Torres, une grande comédienne, même si Mia Khalifa n’a sûrement aucune idée de qui est ce personnage célèbre, elle continuera donc à prendre plaisir à se montrer avec son joli ensemble en peluche, qui semble d’ailleurs assez confortable et avec lequel elle passe sûrement quelques nuits. très relaxant dans votre maison.

En ce moment, la belle actrice profite de sa maison, car elle sait que ce n’est pas le moment de sortir et d’avoir une réunion, pas même parce qu’elle est célébrée le jour de la Action de grâces.

En fait, dans l’une des histoires sur son Instagram officiel, il publie quelques recommandations, garantissant que si vous faites partie de ces personnes qui cherchent à se voir avec leur famille et leurs amis pendant ces vacances, vous faites quelque chose de très mal et surtout faites une personne égocentrique qui Elle ne s’inquiète que pour elle-même, car à ces moments-là, les rassemblements sociaux sont à haut risque et elle recommande donc de rester à l’intérieur pour regarder le football américain ou les divertissements que vous aimez à la télévision.

Profitant de ces recommandations, il nous a également invité à utiliser son code qui génère un montant de dollars pour pouvoir parier sur l’une des pages qu’il représente puisqu’il a quelques contrats à remplir et c’est son métier d’influenceur.

Quelque chose de très curieux à propos de Mia Khalifa, c’est la façon dont elle s’exprime, puisqu’elle le fait un peu battue comme si c’était quelque chose d’agressif, en fait beaucoup d’internautes pensent qu’elle est toujours sur la défensive et comment ne pas l’être s’il est habituel d’être envoyée Des messages négatifs et même des messages irrespectueux, il se peut que cela vous affecte ou que ce soit simplement votre façon d’être.

Mia Khalifa tient également à nous rappeler qu’elle a son compte Onlyfans actif où vous téléchargez des vidéos ou des photos sans censure et bien sûr beaucoup plus attrayante que celles téléchargées sur ses réseaux sociaux, si vous êtes son fan, vous ne devriez pas manquer la belle opportunité, car il y a Vous pouvez également lui parler via un chat et bien sûr profiter de tout le contenu qu’elle a là-bas pour un abonnement mensuel.

Il y a une relation d’amour-haine entre Internet et la célèbre actrice et mannequin, qui se consacre désormais également à être commentatrice et même cuisinière, met en pratique ses autres compétences, que nous nous connaissions mais qui semblent être sa grande loisir.