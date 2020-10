Penelope Cruz prend le rôle de la cinéaste Lola Cuevas dans son nouveau film, Compétition officielle.

Le nouveau projet de Mariano Cohen et Gastón Duprat reprend les enregistrements à Madrid après avoir été suspendu en raison de la pandémie.

La comédie tant attendue, à laquelle participent également Antonio Banderas et Oscar Martínez, semble très prometteuse et les regards des deux stars espagnoles révèlent à quel point ce sera drôle.

Official Competition raconte l’histoire d’un homme d’affaires multimillionnaire qui veut faire un film et pour cela il engage la meilleure équipe, la cinéaste Lola Cuevas (Penélope Cruz), et deux acteurs établis, la star hollywoodienne Félix Rivero (Antonio Banderas) et l’acteur de théâtre, Ivan Torrez (Oscar Martínez). Dans ce long métrage, nous allons voir à quoi ressemble le monde des célébrités et la grande lutte d’ego entre les deux acteurs.

Mais le plus remarquable est l’incroyable changement de look de Penelope Cruz.

La star de 46 ans portait une combinaison à paillettes avec des dessins en diagonale et ses cheveux étaient incroyablement bouclés, réalisant un mélange surprenant de son personnage. S’agit-il de ses cheveux naturels ou porte-t-elle une perruque?

La scène, qui semble être le tapis rouge d’une cérémonie de remise de prix ou de la première d’un film, a été rejoint par Antonio Banderas qui s’est également mis dans la peau de la star hollywoodienne avec un smoking, une longue barbe et des lunettes noires.