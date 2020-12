Nom du magazine People George Clooney, le docteur Anthony Fauci, Selena Gomez et Regina King comme ‘Les gens de l’année 2020 ′.

Le magazine a dévoilé sa liste mercredi matin dans le cadre d’un double numéro de quatre couvertures de fin d’année, qui sera mis en vente vendredi. Les lauréats seront célébrés pour leur impact positif sur le monde au cours d’une année difficile.

Clooney est répertorié comme un candidat potentiel aux Oscars pour son prochain film, “ The Midnight Sky ”, mais il a également été noté pour ses efforts philanthropiques. Il a fait don de 500 000 dollars à Equal Justice Initiative après la mort de George Floyd et de 1 million de dollars aux efforts de secours du COVID-19 en Italie, à Londres et à Los Angeles.

En tant que principal spécialiste des maladies infectieuses au pays, Fauci a fourni des conseils constants pendant la pandémie turbulente. Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a été l’une des principales sources d’informations sur la lutte contre le coronavirus aux États-Unis.

Gomez en tête des charts avec son album ‘Rare’ et a animé l’émission de cuisine «Selena + Chef» sur HBO Max. Mais la superstar a également diffusé son message d’inclusion à travers sa marque de maquillage Rare Beauty, qui s’est fixé comme objectif de collecter 100 millions de dollars en 10 ans pour aider les gens à accéder à des initiatives de santé mentale.

Roi, qui a remporté un Emmy Award en septembre, il a utilisé sa voix pour inciter les gens à voter aux élections présidentielles. L’actrice a également appelé au soutien des communautés mal desservies pendant la pandémie et à la fin de la brutalité policière contre les Noirs non armés. Ses débuts en tant que réalisatrice, “ One Night in Miami ”, pourraient également se rendre aux Oscars.

Source: Excelsior