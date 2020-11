UNE

de nombreuses stars de la liste A figuraient parmi les gagnants du E! Prix ​​du choix du public.

Sensations K-pop BTS a rejoint Justin Bieber et Ariana Grande pour gagner dans les catégories musicales tandis que Will Smith et Chris Hemsworth étaient reconnus pour leur travail cinématographique.

Le Ellen DeGeneres Show a été nommé meilleur talk-show de jour de l’année au salon E! People’s Choice Awards, malgré la controverse sur un environnement présumé toxique sur le plateau.

Film de 2020 – Bad Boys For Life

Film comique de 2020 – The Kissing Booth 2

Film d’action de 2020 – Mulan

Film dramatique de 2020 – Hamilton

Film de famille de 2020 – En avant

Star de cinéma masculine de 2020 – Will Smith (Bad Boys For Life)

Star de cinéma féminine de 2020 – Tiffany Haddish (comme un patron)

Star de cinéma comique de 2020 – Joey King (The Kissing Booth 2)

Star de cinéma d’action de 2020 – Chris Hemsworth (Extraction)

Star de cinéma dramatique de 2020 – Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Émission télévisée de 2020 – Grey’s Anatomy

Spectacle dramatique de 2020 – Riverdale

Spectacle d’humour de 2020 – Je n’ai jamais eu

Émission de télé-réalité de 2020 – L’incroyable famille Kardashian

Concours de 2020 – The Voice

Star de la télévision masculine de 2020 – Cole Sprouse (Riverdale)

Star de la télévision féminine de 2020 – Ellen Pompeo (Grey’s Anatomy)

Star de la télévision dramatique de 2020 – Mandy Moore (This Is Us)

Star de la comédie de 2020 – Sofia Vergara (Modern Family)

Talk-show de jour de 2020 – The Ellen DeGeneres Show

Talk-show nocturne de 2020 – The Tonight Show avec Jimmy Fallon

Artiste masculin de 2020 – Justin Bieber

Artiste féminine de 2020 – Ariana Grande

Chanson de 2020 – Dynamite (BTS)

Album de 2020 – Carte de l’âme: 7 (BTS)

