City était impuissant à arrêter la marche implacable de Liverpool vers le titre de la Ligue la saison dernière, prenant la couronne de City et laissant Guardiola avec beaucoup de travail à faire cet été.

Aucune des deux équipes n’a eu un début de saison parfait, mais City et Liverpool sont les favoris pour contester à nouveau le titre cette saison.

City a propulsé Liverpool au titre d’un seul point en 2018/19, et Guardiola n’a pas oublié la valeur de chaque match sur la route de la gloire – en particulier lorsqu’une défaite laisserait City huit points de retard sur Liverpool, même si tôt.

“Bien sûr, c’est important, nous ne pouvons pas le nier, mais ce n’est que le septième match”, a déclaré Guardiola vendredi. «Comme les élections présidentielles, tous les votes doivent être comptés, il y a donc beaucoup de points à jouer.

“Nous savons que nous devons faire une bonne performance pour les battre, nous avons gagné et perdu dans le passé. Nous allons faire de notre mieux pour les battre.”

Avec Liverpool en bonne forme devant le but ces derniers temps, Guardiola pense qu’affronter les champions sera un bon test des capacités de son équipe.

“Lorsque vous jouez contre des équipes comme Liverpool, vous avez toujours des moments où vous devez souffrir. Nous le savons. Nous devons le faire et essayer de jouer avec nos forces autant que possible.

Jouer à Man City l’un des “ jeux les plus difficiles au monde ”, déclare Klopp

“Nous nous connaissons très bien. Nous avons joué plusieurs fois. Je ne m’attends pas à un match de 90 minutes où nous serons là, ou où ils seront là pendant 90 minutes. Il y aura des hauts et des bas.

«Nous devons être stables dans les mauvais moments et, dans les bons moments, saisir nos bonnes chances et être cliniques.

“C’est toujours agréable de jouer contre les équipes les plus fortes et l’année dernière, elles étaient plus fortes. C’est une équipe exceptionnelle, ils ont le même manager depuis longtemps et c’est agréable de l’affronter tout le temps pour améliorer notre niveau.”

