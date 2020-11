Le contrat du Catalan devait expirer cet été après cinq ans au club – son plus long travail dans la gestion.

Mais il a décidé de mettre fin à l’incertitude sur son avenir en informant la hiérarchie de City qu’il prolongerait son accord.

City voulait désespérément garder la main sur l’ancien entraîneur de Barcelone – mais était également prêt à lui laisser le temps de prendre une décision.

Cela a laissé un point d’interrogation pendant cette saison: ni le club ni Guardiola ne voulaient avoir un impact sur leur tentative de récupérer le titre de Premier League ce trimestre.

Il y avait des bruits de plus en plus confiants sortant de City que Guardiola ne voulait pas partir.

Et il a profité de cette rupture internationale pour parvenir à un accord de principe pour engager son avenir dans l’Etihad.

Le président de la ville, Khaldoon al Mubarak, a déclaré: «C’est un témoignage des qualités de l’homme que la passion et l’approche intelligente de Pep Guardiola sont désormais tissées dans le tissu même du football que nous jouons et de notre culture de club. Cet impact a été au cœur de notre succès au cours de son mandat et c’est pourquoi je suis ravi qu’il partage notre point de vue selon lequel il y a tellement plus à faire sur et hors du terrain.

(

Gagner la Ligue des champions avec City reste un objectif clé

/ Images d’action via .)

«La prolongation du contrat de Pep est la prochaine étape naturelle d’un voyage qui a évolué au fil de nombreuses années. C’est un produit de la confiance et du respect mutuels qui existent entre lui et l’ensemble du Club. Cela concerne également la stabilité et la créativité au cœur de nos opérations footballistiques. Surtout, c’est une validation de la structure et de la philosophie du football qui a été construite au cours de plus d’une décennie et auxquelles il a tant contribué.

«Je suis sûr que tous les fans de City partagent ma joie de ce nouvel accord et d’anticiper les opportunités passionnantes qui, avec un travail acharné continu, sont là pour être saisies.

Guardiola a ajouté: «Depuis mon arrivée à Manchester City, je me sens si bien accueilli dans le club et dans la ville elle-même – de la part des joueurs, du personnel, des supporters, des habitants de Manchester et du président et propriétaire. Depuis, nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, marqué des buts, remporté des matchs et des trophées, et nous sommes tous très fiers de ce succès.

«Avoir ce type de soutien est la meilleure chose qu’un manager puisse avoir. J’ai tout ce que je pourrais souhaiter pour bien faire mon travail et je suis honoré de la confiance que le propriétaire, le président, Ferran et Txiki ont témoigné en moi pour continuer pendant encore deux ans après cette saison.

en relation

«Le défi pour nous est de continuer à nous améliorer et à évoluer, et je suis très enthousiaste et à l’idée d’aider Manchester City à le faire.»

La première tâche de Guardiola sera de surmonter le défi de détrôner les champions de Liverpool.

Guardiola est également désespéré de remporter la Ligue des champions pour la première fois depuis son départ de Barcelone.

La signature de Lionel Messi pourrait être la clé pour cela, City surveillant toujours la situation de l’Argentin au Camp Nou après leur tentative infructueuse de le débarquer l’été dernier.

Il est en rupture de contrat à la fin de la saison et une offre renouvelée pourrait venir dès janvier, avec Eric Garcia utilisé en partie en échange.

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: 10 £ minimum sur le même jeu Pari multiple sur n’importe quel match EPL du vendredi au dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.