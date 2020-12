T

Il y avait encore beaucoup de drame ce week-end alors que Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United et Man City ont tous perdu des points pour permettre à Leicester et Southampton de profiter et de se diriger vers le calendrier des rencontres festives dans le top quatre.

Pendant ce temps, Arsenal est en difficulté, car une défaite 1-0 à domicile contre Burnley a fait pression sur Mikel Arteta – et laisse les Gunners à seulement cinq points de la zone de relégation.

Voici les principaux points de discussion d’un autre grand week-end de footall…

1. Pepe rend une rare lueur d’espoir pour Arsenal au milieu de la catastrophe

Les fans d’Arsenal ont besoin de quelque chose – n’importe quoi – pour se réjouir en ce moment. Après la défaite face à Burnley, les Gunners ont désormais réalisé leur pire début de saison depuis 1974. La confiance dans l’équipe, et parmi les fans, est faible mais le retour de Nicolas Pepe est un coup de pouce. Arsenal a désespérément besoin de quelqu’un pour essayer d’enclencher sa saison et l’Ivoirien a la capacité de le faire. Il a soufflé chaud et froid ce trimestre, mais Arsenal a besoin de lui pour chauffer maintenant. Leurs quatre prochains matchs sont cruciaux, à commencer par Southampton mercredi. Après cela, c’est la petite question d’un voyage à Everton, avant les matchs à domicile avec Manchester City et Chelsea. Simon Collings

2. Lampard frappe la mauvaise note

À quel moment la gestion des attentes dépasse-t-elle la cible? Frank Lampard a peut-être fait exactement cela lorsqu’il a riposté aux discussions de plus en plus répandues sur les qualifications de Chelsea. Comme si la défaite à Everton n’avait pas permis de vérifier la réalité, il a ensuite critiqué les suggestions qu’il préside à l’équipe la plus forte de la Premier League. «Je ne comprends pas», a-t-il dit – avant de se détourner des nombreux endroits où son équipe traîne comme Liverpool et Manchester City. C’est bien et bien essayer de garder un œil sur les attentes – mais à quel moment cela devient-il contre-productif et les joueurs commencent-ils à croire ce que leur manager dit? James Robson

3. Decordova-Reid résume la résurgence de Fulham

Si un joueur incarne le nouvel esprit et la nouvelle croyance de Fulham, c’est bien Bobby Decordova-Reid. Le joueur de 27 ans a reçu un nouveau rôle sous Scott Parker cette saison et il est en plein essor. En défense, il aide Fulham à garder ses côtés à l’écart en faisant partie d’un back-cinq – mais à l’avenir, l’international jamaïcain est toujours une menace en rejoignant la ligne de front. Il couvre d’énormes quantités de terrain pour avancer et son but contre Liverpool lors du match nul 1-1 de dimanche l’a montré. Decordova-Reid a bombardé en avant pour rejoindre l’attaque et a terminé avec aplomb. Parker espère que c’est le premier d’une longue série. Simon Collings

4. Hodgson retire le frein à main

Peu de gens se seraient attendus à ce que Crystal Palace amène le match à Tottenham comme ils l’ont fait dimanche. Les Eagles ont encaissé deux fois plus de tirs (16) que les leaders de la Premier League et étaient sur le pied avant dès qu’ils ont récupéré le ballon. Eberechi Eze et Wilfried Zaha se sont de nouveau bien liés, fonçant à toute occasion. Ce zeste d’attaque était l’espoir lorsque des joueurs comme Eze ont été signés cet été, mais peu de gens pensaient que Hodgson accepterait jamais une telle liberté créative. West Ham et Liverpool sont les prochains et les deux seront des tests sévères, mais avec une telle confiance après en avoir remporté cinq à West Brom et avoir coupé les Spurs à maintes reprises, Palace espérera ses chances sur le pied avant. Jack Rosser

5. Tottenham s’est libéré après une erreur de Liverpool

Jose Mourinho salue Hugo Lloris comme meilleur gardien de la Premier League

Après avoir vu les Spurs perdre deux points alors qu’ils s’échauffaient à Craven Cottage dimanche après-midi, Liverpool aurait vu cela comme une semaine pour poser un marqueur dans la course au titre. Fulham a peut-être eu une reprise de forme ces dernières semaines, mais l’équipe de Jurgen Klopp aurait eu envie de gagner avant d’affronter les Spurs à Anfield mercredi. En fin de compte, Liverpool a également échoué lors d’un week-end imprévisible en Premier League. L’affrontement de mercredi entre les deux premiers à Anfield ressemble à un affrontement alléchant. Jack Rosser

Charlton est revenu à la victoire quand ils sont venus de l’arrière pour battre l’AFC Wimbledon 5-2 samedi. Les Addicks menaient 2-1 lorsque Jonny Williams et Chuks Aneke ont été amenés à la 53e minute à la Valley et la double substitution de Lee Bowyer a changé la donne. Aneke était impliqué alors que Jake Forster-Caskey égalisait, Williams mettait Charlton 3-2 une minute plus tard, Aneke était ensuite lui-même sur la feuille de match et Ben Purrington a ajouté le cinquième après qu’un tir de Williams a frappé le poteau. Cela signifie que Charlton est de retour sur la bonne voie après quelques démonstrations décevantes, et jusqu’à la cinquième place de la League One. Simon Collings

7. Brentford prolonge son invaincu dans le championnat

Thomas Frank a enregistré sa 50e victoire à la tête de Brentford alors qu’ils prolongeaient leur invaincu à 11 avec une victoire de 3-1 à Nottingham Forest samedi. Ivan Toney a marqué son 15e but de la saison et la victoire signifie que les Bees sont retournées dans le top six du championnat. Frank était ravi de l’attitude et du désir de son équipe au City Ground et ils entament maintenant une grande semaine lorsqu’ils affrontent leurs rivaux de promotion, Watford, mardi, puis Reading samedi. Interrogé sur sa 50e victoire, Frank a déclaré: “C’est bien mais je veux plus.” Jack Rosser

8. Une occasion manquée pour le duo de Manchester

Imaginez juste si Ole Gunnar Solskjaer ou Pep Guardiola avait été assez courageux pour se lancer dans le derby de Manchester. Alors que Tottenham, Liverpool et Chelsea échouaient tous à gagner, c’était une chance pour United ou City de vraiment faire leur déplacement au sommet. Au lieu de cela, le tirage au sort des ronflements indiquait que deux managers et deux équipes avaient tellement peur de perdre qu’ils n’ont tout simplement pas parié sur la victoire. Cette nuit-là, un tirage au sort donnait l’impression que ni l’un ni l’autre ne favorisait. Pourtant, la défaite de l’un ou de l’autre aurait déclenché les dernières discussions sur les crises sur les moitiés rouge ou bleue de Manchester. En fait, ils n’ont perdu aucun terrain sur la paire de tête et ont en fait déplacé un point plus près de Chelsea. En ce sens, peut-être que l’approche prudente était juste – même si cela semble encore une occasion manquée. James Robson

9. Le brillant Benrahma montre la vertu de la patience

Chaque semaine, au cours du dernier mois environ, il n’a fallu que quelques minutes à l’équipe de West Ham pour voir le nom de Said Benrahma évoluer sur Twitter alors que les fans ont déclaré que leurs 30 millions de livres étaient à nouveau sur le banc. Le manager David Moyes était en train de construire l’Algérien, qui a rejoint Brentford pour un prêt précipité après des complications de la date limite. Comme ce fut le cas avec Jarrod Bowen en janvier, c’était une introduction lente et régulière à la vie de la Premier League et, comme avec Bowen, cela s’est avéré un succès retentissant. Benrahma n’a peut-être pas figuré sur la feuille de match contre Leeds vendredi soir mais, lors de son premier départ en Premier League, il était une présence positive implacable. Ça vaut vraiment la peine d’attendre. Jack Rosser

10. Rowett furieux après l’effondrement de Millwall

C’est maintenant 10 matchs sans victoire pour Millwall, qui a concédé trois buts en sept minutes de première demie pour perdre 3-0 à Middlesbrough. Le match était terminé à la 20e minute et les Lions sont maintenant sur leur pire parcours en sept ans. “Ce n’était pas assez bon”, a déclaré le manager de Millwall Gary Rowett, qui était furieux contre son équipe et a fait un changement après seulement 24 minutes quand Alex Pearce a été remplacé par Jon Dadi Bodvarsson. «Il est clair que l’équipe a perdu un peu de confiance», a déclaré Rowett. “Mais vous ne pouvez pas vous apitoyer sur vous-mêmes.” Jack Rosser