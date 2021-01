Perdez sa vie David Richardson Écrivain des Simpsons! | AP

Une fois de plus, le monde de la télévision et du divertissement est en deuil, ceci en raison des nouvelles récentes que l’écrivain et producteur David Richardson Il a perdu la vie à 65 ans, peut-être que son nom ne vous sera pas connu mais vous identifiez sûrement deux des séries dans lesquelles il a travaillé qui sont aujourd’hui les plus vues au monde, dont nous parlons: Les Simpsons et Malcom celui du milieu.

Malgré le fait que le travail de David Richardson soit assez large, il est inévitable de ne pas reconnaître ces deux projets qui sont toujours d’actualité, malgré le fait que la série Malcom depuis des années qui a cessé d’émettre continue d’être l’un des favoris de la Les internautes, notamment à cause des aventures que doivent vivre les personnages et des critiques sociales que l’on peut voir tout au long de la série.

Ses projets étaient toujours divertissants, grâce à son bon travail, l’écrivain est devenu l’un des plus reconnus parmi les célébrités et la guilde des spectacles, à tel point qu’il collaborait déjà avec Netflix, malheureusement, c’était son dernier projet.

Il nous a donné le chapitre où Malcolm dit: “Wow, je ne trouve rien à redire à votre logique.” RIP », a écrit @ MiCanal5 sur Twitter.

La nouvelle a été partagée via le portail Deadline, indiquant que ce qui s’est passé était une insuffisance cardiaque, vous ne connaissez sûrement pas ce terme qui fait référence au fait que votre cœur est incapable de pomper correctement votre système, cela peut provoquer différentes conditions, mais rappelez-vous David était un survivant du cancer, donc son système était déjà un peu endommagé, peut-être que ses vaisseaux sanguins étaient bloqués ou rétrécis, ce qui rendait son cœur difficile à pomper.

Actuellement David Richardson Il travaillait sur une nouvelle série animée pour la célèbre plate-forme Netflix qui s’intitule: F est pour la famille, cette série animée deviendra sûrement l’une de ses œuvres les plus mémorables précisément parce que c’est la dernière à laquelle il a collaboré.

Au revoir à David Richardson, scénariste et producteur de sitcoms comme NIDO VACÍO, JOAN, ED, THE JOHN LARROQUETTE SHOW, MALCOLM, TWO AND A HALF MEN ou THE SIMPSONS, où il a même fait une apparition.

Repose en paix. pic.twitter.com/UjCge2fTVC – Fausto Fernández (@faustianovich) 19 janvier 2021

Avant d’entrer dans le monde de l’animation il travaillait sur d’autres projets, collaborant généralement pour certaines comédies, avant d’entrer pleinement avec Les Simpsons, il a travaillé sur deux épisodes d’Empty Nest.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur sa vie personnelle, peut-être pour certains l’épisode emblématique de “Homer loves Flanders” restera dans leur mémoire pendant de nombreuses années, c’est depuis 1985 qu’il a commencé à écrire pour certaines comédies télévisées spécifiques de la série. de NBC Grand par Michael Leeson / Carsey-Werner.

Il a combattu le cancer pendant les trois dernières décennies, ce qui a inévitablement causé la défaillance de son cœur », ont-ils écrit sur Twitter.

En plus d’écrire pour certains épisodes de “Malcom en de en medio” David Richardson a également écrit pour une autre des séries les plus emblématiques d’il y a quelques années “Deux hommes et demi”, il faut noter qu’il n’a pas écrit tous les épisodes de ladite série. mais il y en a qui sont peut-être devenus les favoris des internautes.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations sur David Richardson Son travail parle beaucoup pour lui, sans aucun doute nous continuerons à regarder avec beaucoup d’enthousiasme les chapitres qu’il a écrits de la série à laquelle il a collaboré, car ceux-ci sont devenus de grands joyaux de culture et continueront de l’être.

Nous espérons que sa famille et ses amis démissionneront rapidement et que la série sur laquelle il a réussi à travailler continuera à être diffusée ou du moins qu’ils seront l’un des DEP les plus mémorables de David Richardson.

Lire aussi: C’est ce que l’on sait de la deuxième saison de Lupin