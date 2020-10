Perdez votre vie! Camila Sodi ne reviendra plus sur “False Identity” | Instagram

Le personnage de la belle actrice mexicaine Camila sodi Dans la série “Falsa Identidad” appelée Isabel, elle a perdu la vie d’un coup, la nouvelle a été partagée sur ses réseaux sociaux, apparemment fanatiques de mélodrame les internautes ont été choqués lorsqu’ils ont entendu le triste résultat de “Chabelita”.

C’était la deuxième saison de la série Netflix elle-même qui était devenue extrêmement populaire non seulement à cause de l’intrigue, mais aussi à cause des participants qui y figuraient, tels que Camila Sodi, Eduardo Yañez, Dulce, entre autres.

Sûrement les fans et admirateurs de l’histoire d’amour entre Rodrigo et Isabel attendaient qu’ils se terminent ensemble et plein de bonheur, cette relation avait captivé les fans de la série en raison de la grande chimie qu’ils avaient tous les deux sur le plateau et surtout sur le histoire.

Cependant Isabel le personnage qu’elle joue Camila sodi Il a perdu la vie de façon inattendue, il l’a fait savoir à travers deux photographies sur son compte Instagram officiel, c’était à travers ses histoires d’ailleurs, sur les photos on peut voir qu’il montre le maquillage qu’il avait reçu et une partie de son équipe de production.

Camila sodi Il a montré quelques coulisses de la production, et a même fait des blagues à ce sujet en prenant une photo avec la langue sortie, ça avait l’air un peu drôle mais un peu dramatique.

Même le couple du personnage de Camila “Rodrigo” joué par l’acteur, écrivain, producteur et mannequin mexicain Luis Ernesto Franco, a partagé une publication où il a mentionné qu’il serait assez surpris d’affection, a-t-il dit affectueusement Chaparrita.

L’acteur n’a pas été le seul à avoir écarté le personnage de Camila Sodi de manière sympathique, il y en avait plusieurs et même certains internautes ont regretté son départ.

Immédiatement commencé quelques théories sur le personnage de Dulce appelé “Victoria”, dans lesquelles il mentionne que c’est peut-être elle qui réconforte Rodrigo après la perte de sa bien-aimée.

La belle actrice Camila Sodi met fin à ce projet, mais elle continue avec d’autres qu’elle avait en attente, dont une autre série originale de Netflix “Luis Miguel la série” également dans sa deuxième saison.

Camila sodi Il a actuellement 34 ans et est devenu une célébrité totale dans tout le Mexique, non seulement à cause des projets auxquels il a participé, mais aussi à cause de sa beauté caractéristique que beaucoup associent à sa tante Thalía, une autre des grandes personnalités du Mexique dans le feuilletons et musique.

Jusqu’au moment “Fausse identité«Dans sa deuxième saison, il a montré de belles avancées et des surprises pour ses followers, on peut continuer à se délecter des scènes et de l’intrigue, si sa popularité continue, ils décideront probablement de lancer d’autres saisons.

Le personnage de Camila Sodi est devenu l’un des plus aimés de la série bien que son départ ait brisé plusieurs cœurs, elle est arrivée à une fin très positive dans sa performance dans la série, à certaines occasions, il est bon de retirer certains personnages qui parviennent à rester dans la mémoire des fans, et ils deviennent même plus populaires une fois qu’ils ont perdu la vie.

Il a partagé ces images sur ses histoires Instagram, comme vous le savez bien, la réaction de ses fans ne peut pas être connue, malgré cela, on pense qu’il fait partie des 2200000 abonnés de Camila Sodi, ils ont immédiatement commencé à écrire plusieurs messages. .

Nous verrons sûrement Camila dans d’autres projets tout aussi intenses auxquels elle a récemment participé, son nom est entendu plus continuellement, nous espérons qu’elle aura plus d’opportunités dans sa carrière.

