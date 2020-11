T

sa pandémie a été marquée par la perte. La perte de stabilité. La perte d’êtres chers. La perte de savoir que lorsque vous vous couchez chaque nuit, tout ira bien. Et pour moi, un mois avant le verrouillage, la perte de ma grand-mère. Nous nous sommes assis là dans son cottage de Cornouailles comme cela s’est passé. C’était la première grande perte que cette maison avait subie.

Ma grand-mère vivait à Padstow. Tout comme l’endroit, elle était ensoleillée, attentionnée, gentille et avait un sens de l’humour contagieux.

En tant qu’enfant unique grandissant à Londres, North Cornwall était le cœur qui m’a accueilli. Il serait heureux de poncer les bords que vous collectionnez en étant dans la ville.

Depuis 1989, sa petite maison était mon chez-moi. Enfant, j’entraînais ma grand-mère à toutes sortes de jeux. Un favori prétendait que sa maison était un hôtel. La machine à laver était la réception et je griffonnerais les «noms des invités» dans son manuel de machine à laver Hotpoint. Le contrôle de la température définissant le numéro de la pièce où ils resteraient. Je me dandinais dans la cuisine en poussant un chariot peint en or offrant du thé et des biscuits.

Les vacances d’été me donneraient la confiance nécessaire pour essayer de me faire de nouveaux amis. J’étais l’enfant ennuyeux qui traquait votre famille sur la plage. J’emporterais toute l’armoire de plage avec nous: des pelles, des seaux, mon bodyboard. C’était assez ambitieux pour mon âge, j’étais une publicité: «jouer avec moi».

Malgré cela, j’étais extrêmement confiant d’être seul, je flotterais en mer pendant des heures et sautais sur le sable.

De l’intérieur du chalet, j’étais impressionné par le panier plein de coquillages sur le rebord de la fenêtre, le jeu de solitaire en bois, les jouets laissés par mes cousins.

Nos semaines là-bas consistaient généralement en des jours sur la plage de Trevone, une balade à l’île Puffin, le fish and chips de Chip Ahoy, le cinéma – dont on pouvait entendre les bobines tourner de la rue en contrebas. Nous terminerions la semaine à Rojanos, une pizzeria (qui est toujours forte comme une tradition Abbott.)

Ma grand-mère nous a posé toutes les bases d’un lieu de bonheur, dont nous sommes entièrement reconnaissants. Elle nous a appris ce que signifie aimer et prendre soin les uns des autres.

Après un événement traumatisant à l’Halloween 2007, ma mère a décidé de m’amener à Cornwall pour Noël. Soudain, cet endroit comptait beaucoup plus pour moi qu’avant. C’est devenu un lieu de refuge. Je suis devenu dépendant de cet endroit en tant que «quelque part au-dessus de l’arc-en-ciel»

Tout au long du verrouillage, nous n’avons pas été en mesure de courir à Padstow pour des raisons de sécurité. Son cottage aux murs de pierre épaisse et revêtu d’ardoise est resté vide. Son stylo, son carnet et son sac à main là où elle l’a laissé pour la dernière fois. La perte de sa sollicitude et de sa gentillesse pour nous faire passer.

La maison de notre grand-mère entreprendra un nouveau voyage avec une nouvelle famille et c’est l’une des nombreuses choses dont vous n’êtes pas averti lorsque vous faites face au deuil et à la perte d’un être cher.

Le verrouillage n’a certainement pas aidé, en fait, il a prolongé le processus de lâcher prise.

S’il y a une chose que le verrouillage m’a appris concernant la perte, c’est que nous devons chérir nos souvenirs les plus heureux pour nous aider à surmonter ces pertes. Pour moi, les expériences que j’ai vécues à Cornwall sont la composition de qui je suis aujourd’hui. Ces souvenirs ne peuvent pas être perdus. La seule chose que la perte ne peut pas vous enlever, ce sont les souvenirs.

Alors que nous entrons patiemment et avec un certain degré d’incertitude dans la normalité, j’espère que nous en formerons de nouveaux.

