Le numéro du célèbre “Chiens de la reine” chaque année qui passe diminue, à l’heure actuelle il n’y a qu’un seul des trente chiens qu’elle a eu sous sa garde tout au long de sa vie, qu’Isabel II a élevé depuis qu’elle est arrivée à la tête du pouvoir, alors qu’elle n’était qu’une Fille de 18 ans.

Vulcain, l’un des chiens d’Isabel II, qui est apparu avec son illustre propriétaire sur la couverture d’un magazine anglais important et renommé pour célébrer son 90e anniversaire, malheureusement il y a quelques jours à peine, elle a perdu la vie à cause de causes naturelles, le vieillissement .

On dit que l’animal, qui était un croisement entre un teckel et un corgi ou comme la reine elle-même l’a mentionné: “Dorgi«Vulcain a été enterré dans le parc du château de Windsor, où la souveraine a passé la plupart des derniers mois avec son mari, le duc d’Édimbourg, et un nombre beaucoup plus restreint de militaires que d’habitude pour minimiser le risque de contagion de la maladie qui s’est emparée de tous les pays du globe.

Avec sa mort, il n’y a qu’un seul des célèbres animaux de compagnie de la reine, qui a pratiquement consacré sa vie à élever une trentaine de chiens au fil des ans, depuis qu’elle a reçu un corgi qu’elle a décidé d’appeler du nom de “Susan”, ce chien l’a reçu en cadeau pour ses 18 ans.

Cependant, elle a décidé il y a longtemps qu’elle n’aurait plus de compagnons canins en raison de son âge avancé, à la fois par peur que l’un d’eux trébuche et tombe et par l’incertitude de ne pas savoir qui s’occuperait d’eux si quelque chose lui arrivait.

Même en 2018, il a dû s @ crifier son dernier corgi, nommé “Willow”, en raison de ses problèmes de santé et peu de temps après, il a également perdu “Whisper”, qui appartenait à l’un des rangers de Sandringham et qui Il leur a été confié après la mort de son propriétaire.

A ce jour, il n’y a qu’un seul chien qui continue de parcourir les couloirs du palais de la reine, il s’appelle “Candy” et il est le deuxième “dorgi” qui est né en 2007, c’est vrai, c’est le frère du petit qui elle a perdu la vie récemment, devenant une note et un divertissement pour beaucoup, mais une grande douleur pour elle.

Quiconque a un animal de compagnie peut comprendre le profond sentiment de chagrin qu’Elizabeth II éprouve à chaque fois qu’elle perd l’un des siens, cependant, cet inconfort compense grâce à la compagnie et aux bons moments qu’elle a passés avec eux.

À tel point qu’Isabel a toujours voulu que ses chiens l’accompagnent dans les moments les plus importants de sa vie, par exemple, elle était accompagnée de ses animaux de compagnie pendant que j’étais en lune de miel avec son mari, le duc d’Édimbourg, qui, soit dit en passant, ne partage pas autant le goût des quatre pattes à fourrure que la reine elle-même.

Mais, le fait que son mari ne professe pas le même amour qu’elle pour les corgis ne l’a jamais empêché de continuer à les élever et tout au long de son règne, comme nous l’avons déjà mentionné, il a eu plus de 30 chiens de race pure, l’un d’eux, nommé “Willow », Est devenue célèbre dans le monde entier après avoir comparu aux côtés de la reine lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres de 2012.