Lundi a marqué le premier Jeopardy! épisode à diffuser suite au décès soudain de l’animateur Alex Trebek. Ayant lutté contre un cancer du pancréas de stade 4 depuis son diagnostic en mars 2019, Trebek a continué à filmer pendant plus d’un an et demi à Culver City. Il a travaillé jusqu’à 10 jours avant son décès, car les épisodes le mettant en vedette se dérouleront jusqu’au 25 décembre.

L’émission lui a rendu hommage avant l’épisode de lundi alors que Mike Richards, le producteur exécutif de Jeopardy !, a fourni un monologue d’ouverture pour rendre les derniers respects au nom de l’émission à l’animateur «bien-aimé». «C’est une perte énorme pour notre personnel et notre équipe, pour sa famille et pour ses millions de fans», a commencé Richards. “Il a adoré ce spectacle et tout ce qu’il représentait.” Richards a ensuite confirmé ce que les reportages avaient laissé entendre la veille que Trebek avait en fait continué à filmer il y a au moins deux semaines.

Aujourd’hui, nous rendons hommage à Alex Trebek. Pendant plus de trois décennies, il a apporté intégrité, humour et intelligence à ses fonctions d’hôte de Jeopardy! Il sera dans nos cœurs pour toujours. Merci Alex. L’amour de nous tous. 💜 pic.twitter.com/w8abYY8SX5 – Jeopardy! (@Jeopardy) 10 novembre 2020

Trebek avait conservé sa position sur Jeopardy! pendant 37 saisons et a accueilli plus de 8200 épisodes, un chiffre qui a été déclaré par Sony Pictures comme le plus grand de tous les temps par un animateur sur une émission. «Il sera à jamais une source d’inspiration pour son désir constant d’apprendre, sa gentillesse et son amour pour sa famille», a poursuivi Richards. L’émission compte 35 autres épisodes à diffuser, dont Trebek. «Au nom de tout le monde ici chez Jeopardy !, merci pour tout Alex. C’est Jeopardy. »

Trebek, qui avait 80 ans au moment de son décès et entouré de ses proches à l’époque, a laissé une impression durable sur toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé au fil des ans. L’un des plus grands gagnants de l’émission et récent collègue de Trebek, Ken Jennings, était parmi les plus navrés de sa perte. Le gagnant du plus grand tournoi de tous les temps a écrit une pièce pour TIME lundi, «Il faisait partie du tissu de la soirée américaine.» Jennings, qui a grandi en regardant Jeopardy! enfant, a déclaré que sa voix apaisante faisait de lui une partie de sa famille et des millions de personnes qui le regardaient cinq nuits par semaine pendant cinq décennies.