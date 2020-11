Le Jeopardy officiel! Le compte Twitter a confirmé la nouvelle du décès de l’hôte Alex Trebek dimanche après-midi. La page de médias sociaux de l’émission a publié une photo de Trebek sur le tournage du jeu-questionnaire bien-aimé avec un sourire sur son visage. Le message triste inclus a rendu la nouvelle du décès de Trebek réelle pour de nombreux fans.

“Jeopardy! Est attristé de partager qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis. Merci, Alex”, lit-on dans le tweet. En un rien de temps, la publication a recueilli des centaines de milliers de likes et de nombreux retweets. Les fans ont répondu avec leur chagrin et aussi avec leurs bons souvenirs de Trebek. Beaucoup ont été navrés par la nouvelle.

Péril! est attristé d’apprendre qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis. Merci Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM – Jeopardy! (@Jeopardy) 8 novembre 2020

Trebek est décédé dimanche, plus d’un an et demi après avoir annoncé pour la première fois qu’il avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas Stave 4. Déjà célèbre pour son attitude réservée, Trebek a adopté une approche calme de sa maladie que de nombreux téléspectateurs ont trouvée réconfortante, d’une certaine manière. Il a essayé de calmer l’alarme chez Jeopardy! les fans et suivez le processus étape par étape.

Dans les mois qui ont suivi, Trebek n’a jamais eu besoin de quitter son rôle d’hébergeur de Jeopardy !, alors même qu’il suivait une chimiothérapie et d’autres traitements. Il donnait des mises à jour régulières sur son état de santé, devenant lentement une lueur d’espoir pour les autres patients atteints de cancer, les survivants du cancer et leurs familles.

Alors qu’il restait calme et recueilli à l’écran, Trebek n’était pas timide avec les réalités de sa maladie. Il a admis avoir eu «des crises massives de grande dépression qui m’ont fait me demander si cela valait vraiment la peine de se battre», mais a déclaré qu’il continuait pour sa femme, sa famille, Dieu et d’autres patients atteints de cancer. Même cela était un réconfort pour les autres patients, d’une certaine manière – sachant qu’ils n’étaient pas seuls dans leurs sentiments.

Originaire de l’Ontario, au Canada, Trebek était une icône de la télévision pendant des décennies avant son décès. Il a débuté sa carrière au Canada à la SRC, avant de devenir présentateur radio en 1963. À partir de là, il a continué à gravir les échelons, souvent avec des émissions légères comme de la musique, des jeux de quiz et des spectacles de musique classique. Enfin, en 1973, il a déménagé aux États-Unis

Trebek a animé huit autres jeux télévisés avant d’arriver à Jeopardy !, et est également apparu dans deux pilotes télévisés invendus. Enfin, il a trouvé sa place dans Jeopardy! en 1984, et l’a conservé pendant près de quatre décennies. Le spectacle a évolué au fil des ans et Trebek a évolué avec lui, mais les fans sont toujours revenus pour cette qualité singulière que Trebek offre. Jusqu’à présent, il n’y a pas de mot sur ce qui arrivera à la série sans lui.