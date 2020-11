Beaucoup d’anciens Jeopardy! les concurrents ont rendu hommage à l’hôte d’Alex Trebek à la lumière de son décès. Sur Twitter, Ken Jennings, qui a remporté le plus grand événement de tous les temps plus tôt cette année et qui est actuellement le participant au jeu télévisé le mieux rémunéré de tous les temps, a rendu hommage à Trebek avec un message charmant. Jennings a noté qu’il ne pensait pas seulement à la famille de Trebek, mais qu’il pensait aussi au Jeopardy! communauté aussi.

Jennings a écrit que Trebek était simplement «le meilleur de tous les temps». Il a poursuivi en écrivant que le regretté hôte était aussi un “homme charmant et profondément décent” et qu’il était reconnaissant pour tout le temps qu’il a pu passer avec lui depuis sa première apparition sur Jeopardy! en 2004. Dans un tweet ultérieur, Jennings a écrit qu’il pensait à la famille de Trebek (l’hôte laisse dans le deuil sa femme, Jean Currivan-Trebek et ses enfants, Matthew, Emily et Nicky) et le Jeopardy! famille, qu’il a écrit comprenait «des millions d’entre nous».

Alex n’était pas simplement le meilleur dans ce qu’il a fait. C’était aussi un homme charmant et profondément décent, et je suis reconnaissant pour chaque minute que j’ai pu passer avec lui. pic.twitter.com/CdHCcbqmp2 – Ken Jennings (@KenJennings) 8 novembre 2020

Comme Jeopardy! les fans le savent bien, Trebek combattait un cancer du pancréas de stade 4. Il a initialement parlé de son diagnostic aux fans en mars 2019. Tout au long de sa bataille contre la maladie, il a continué à animer le quiz avec autant d’expertise que d’habitude. Récemment, lors d’une interview pour notre série vidéo, PopCulture @ Home video, Jennings a expliqué que Trebek était impatient de se remettre au travail sur la saison en cours de Jeopardy! car il a vraiment apprécié son rôle en tant qu’animateur de l’émission.

“Il était visiblement grincheux pendant la pause parce que Jeopardy! A dû prendre une pause un peu plus longue que d’habitude parce qu’ils n’avaient plus de nouvelles émissions et n’étaient pas autorisés à enregistrer pendant la pandémie”, a expliqué Jennings. “Alex grimpait les murs. Il voulait travailler. Ça lui a vraiment manqué. Je l’ai regardé sur ce plateau et c’est là qu’il se sent le plus capable, le plus confiant, le plus vieux malgré la bataille contre le cancer. pourquoi il continuera à faire ce travail aussi longtemps qu’il le pourra et nous sommes chanceux de l’avoir. “

Péril! continuera à diffuser de nouveaux épisodes mettant en vedette Trebek jusqu’au 25 décembre. Son dernier jour de tournage en studio aurait eu lieu le 29 octobre.