Péril! a publié une vidéo en l’honneur d’Alex Trebek avant le dernier épisode de l’émission avec son animateur décédé. Le dernier épisode mettant en vedette Trebek sera diffusé le vendredi 8 janvier et débutera avec le montage vidéo, comprenant des clips de Trebek riant avec les candidats et montrant tous les traits qui ont fait de lui un incontournable dans les maisons familiales pendant 36 ans. L’émission a continué à rendre hommage à Trebek en clôturant la vidéo. “Dédié à Alex Trebek: Pour toujours dans nos cœurs / Toujours notre inspiration”, a déclaré la vidéo dans la dernière image.

L’émission a diffusé des segments préenregistrés avant le passage de l’animateur. Selon les producteurs de l’émission, l’épisode final était un enregistrement normal avec Trebek clôturant l’épisode en disant: «À la prochaine fois». Apparemment, ni Trebek ni les producteurs ne savaient que ce serait sa dernière émission.

Trebek est décédé en novembre 2020 après une longue bataille contre le cancer du pancréas et depuis lors, l’émission organise des essais pour, espérons-le, trouver un remplaçant pour l’hôte historique. Péril! le maître Ken Jennings a remporté le titre à un moment donné, mais les producteurs évoluent dans une direction différente en faisant appel à Katie Couric pour devenir la nouvelle animatrice.

Le producteur exécutif de l’émission, Matt Richards, a parlé du décès de l’animateur dans un communiqué. “Alex croyait en l’importance de Jeopardy! Et a toujours dit qu’il voulait que la série continue après lui”, a-t-il écrit. Richards a ensuite reconnu les tentatives de l’émission pour attirer d’autres hôtes intérimaires. “Nous honorerons l’héritage d’Alex en continuant à produire le jeu qu’il aimait avec des concurrents intelligents et des indices stimulants”, a-t-il déclaré. “En faisant venir des hôtes familiers dans un avenir prévisible, notre objectif est de créer un sentiment de communauté et de continuité pour nos téléspectateurs.”

Une autre émission rendant hommage à l’animateur décédé, ABC’s The Chase a également publié un message en l’honneur de l’animateur. L’animatrice Sara Haines a ouvert la nouvelle série en disant: «Avant de lancer ce nouveau jeu télévisé passionnant, nous, à ABC, avons pensé qu’il était normal que nous dédions ce spectacle à la mémoire d’Alex Trebek, l’animateur bien-aimé de Jeopardy! De 1984 à sa récente qui passe.”

“Nous sommes tous sur les épaules de son héritage et espérons que The Chase le rendra fier”, a-t-elle poursuivi. “Et quelle meilleure façon d’honorer son héritage que de lancer une émission mettant en vedette les plus grands champions de Jeopardy! De tous les temps? … Comme Alex lui-même pourrait dire, ‘Qu’est-ce que The Chase?'”