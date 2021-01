Ken Jennings a été le premier Jeopardy! l’hôte invité depuis une semaine et demie maintenant et mis à part les critiques positives qu’il a reçues des téléspectateurs, a fourni des informations sur les coulisses qui ont été un plaisir pour les fans de longue date du jeu télévisé. L’un de ces petits secrets concernait le crayon qu’il garde sur lui en lisant les indices, le même geste qu’Alex Trebek a fait tout au long de son illustre parcours dans la série.

En réponse à un fan qui lui a tweeté pour lui poser des questions sur le crayon qui a été vu pendant des décennies utilisé par les showrunners. La réponse n’a rien de choquant, mais met fin à toute croyance que l’ustensile d’écriture n’était rien de plus que pour le spectacle. «Comme Alex, je l’utilise pour marquer les indices au fur et à mesure qu’ils sont sélectionnés», a répondu Jennings. La seule partie, cependant, qui était plus surprenante dans sa réponse est que ce n’est en fait pas un crayon que les hôtes utilisent, ni un stylo. «Il s’agit en fait d’un long crayon noir au lieu d’un crayon ou d’un marqueur pour ne pas rayer ou grincer sur le micro.» Comme quelques utilisateurs ont répondu, ce petit morceau de Jeopardy! des anecdotes ont été découvertes pour la première fois dans la biographie de Trebek parue l’année dernière.

Comme Alex, je l’utilise pour marquer les indices au fur et à mesure qu’ils sont sélectionnés. (C’est en fait un long crayon noir au lieu d’un crayon ou d’un marqueur, donc il ne gratte pas ou ne grince pas sur le micro.) Https://t.co/zKcTFk19A3 – Ken Jennings (@KenJennings) 19 janvier 2021

Parallèlement à cette perspicacité, Jennings a précédemment partagé une image de sa première semaine d’hébergement qui a rendu aux téléspectateurs à la maison un hommage au concurrent le plus gagnant de l’émission, rendu à l’animateur décédé. En enregistrant les épisodes de la première semaine, Jennings, qui est le premier parmi un groupe de célébrités à servir d’hôtes invités, a empoché un ticket d’audience offert par un ami du premier Jeopardy de Trebek! pilote datant de 1983. «Je l’ai gardé dans ma poche en hébergeant Jeopardy! cette semaine comme porte-bonheur.

Actuellement, dans sa deuxième semaine d’épisodes, Jennings a également reçu l’approbation de certains des anciens joueurs de la série. Buzzy Cohen, qui a remporté neuf matchs dont le Tournoi des champions 2017, a crié à Jennings sur Twitter, ajoutant qu’il avait rendu Trebek et le public «fier». Parmi les autres figuraient le Champion du Collège 2020, Nibir Sarma, qui a spécifiquement noté le «comportement» de Jennings et sa capacité à présenter des questions et à «encourager les candidats» comme une véritable force pour lui.