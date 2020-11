Il y avait plus d’un moment viral de l’épisode de jeudi de Jeopardy !. Burt Thakur, qui a fondu en larmes en racontant à l’animateur Alex Trebek comment il avait appris l’anglais en regardant l’émission, a également manqué une question sur les cheesesteaks de Philadelphie. Thakur a quand même remporté l’épisode, et il a ensuite partagé un hommage touchant à Trebek après avoir appris la nouvelle du décès de l’animateur.

À un moment donné de l’épisode du 5 novembre, Trebek a lu l’indice: «Hé, les gars! US News a été ravi de ce sandwich de John’s Roast Pork à Philadelphie. Thakur a téléphoné, mais il s’est rapidement rendu compte qu’il n’avait pas la réponse. «Qu’est-ce que le sandwich au porc ébréché? Le sandwich au porc et au porc rouleau de porc? Qu’est-ce que le sandwich au porc?» il a répondu. Aucune de ses réponses n’était cependant correcte. Devin Rossiter a sonné dans la bonne réponse, “Qu’est-ce que cheesesteak?”

Voici, la plus grande réponse Jeopardy de tous les temps: pic.twitter.com/wbstlY5Www – Kevin Kinkead (@Kevin_Kinkead) 6 novembre 2020

Thakur, qui vit à Palm Springs, en Californie, a quand même remporté l’épisode avec 20 400 $. Bien qu’il perdrait plus tard dans l’épisode du vendredi 6 novembre, il a tout de même laissé une marque sur Jeopardy! Ventilateurs. À la fin de l’épisode, Thakur a dit à Trebek qu’il avait regardé Jeopardy! avec son grand-père, c’est ainsi qu’il a appris l’anglais. Thakur a commencé à se déchirer, tout comme Trebek.

“J’ai appris l’anglais grâce à toi. Et donc mon grand-père, qui m’a élevé, je vais avoir des larmes tout de suite… J’avais l’habitude de m’asseoir sur ses genoux et de te regarder tous les jours”, a déclaré Thakur à Trebek. “Alors, c’est un moment assez spécial pour moi, mec.” Thakur a déclaré que certains de ses “plus vieux souvenirs” étaient de regarder l’émission avec son grand-père. “Donc, faire boucler la boucle comme il l’a fait, surtout en cette période de pandémie et tout, avoir cette opportunité et ce cadeau est, je veux dire, c’est tellement émouvant et incroyable”, a-t-il déclaré.

Quand avec une joie fière nous élevons le vin rouge de la vie

Boire profondément de la tasse mystique brillante

Et l’extase à travers tout notre être bondit –

La mort incline la tête et pleure. Je suis submergé d’émotion en ce moment et mon cœur va à la famille Trebek. #Jeopardy #alextrebek @jeopardy pic.twitter.com/klFwYw9Cau – Burt Thakur (@albertthakur) 8 novembre 2020

Le moment de Thakur est redevenu viral dimanche après l’annonce de la mort de Trebek dimanche matin à l’âge de 80 ans, après une bataille contre le cancer de la prostate. Thakur a adressé ses condoléances à la famille Trebek en partageant un poème de Rainer Maria Rilke intitulé «Mort». Il a ajouté plus tard: “Je suis submergé d’émotion en ce moment et mon cœur va à la famille Trebek.”

Trebek laisse dans le deuil son épouse Jean et ses enfants Matthew, Emily et Nicky. Ils n’ont pas encore annoncé de plans pour un service commémoratif. Il a filmé des épisodes jusqu’à la fin du mois d’octobre et son dernier nouvel épisode sera diffusé le jour de Noël.