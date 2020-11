Dimanche après-midi, le compte Twitter de Jeopardy a confirmé que l’hôte de longue date Alex Trebek était décédé à l’âge de 80 ans. La cause du décès était un cancer du pancréas. Il avait fait face à la maladie depuis mars 2019 mais continuait d’héberger Jeopardy tout le temps. Il a également fourni des mises à jour régulières sur sa chimiothérapie et d’autres traitements.

Avec la nouvelle de dimanche, les fans sur Twitter ont immédiatement commencé à pleurer l’animateur légendaire du jeu télévisé. Ils ont posté plusieurs messages expliquant que 2020 était la «pire année de tous les temps» et ont déclaré que le monde ne serait plus jamais le même. D’autres ont commencé à se souvenir de leur enfance et de l’impact de Trebek sur leur vie. Certains ont dit qu’ils avaient été forcés de regarder le jeu télévisé par des parents âgés et qu’ils avaient appris à l’aimer en raison de la capacité d’accueil et du charisme de Trebek. Les hommages se sont poursuivis dimanche alors que de plus en plus de gens ont entendu la nouvelle déchirante.

Sean Connery et Alex Trebek la même semaine. 😥😥😥 – Le Redresseur (@le_redresseur) 8 novembre 2020

Une semaine après Sean Connery, Alex Trebek est décédé. – Dan Abrams 🏚 (@TheDanAbrams) 8 novembre 2020

prevnext

repose en paix alex trebek … les bons souvenirs que j’ai de l’avoir vu l’hôte en péril le soir ne seront jamais remplacés. – rini. (@baumbachbitch) 8 novembre 2020

RIP Alex Trebek … Jeopardy ne sera plus jamais le même, mec. 😭 – Bradley Coots (@coots_bradley) 8 novembre 2020

prevnext

Pas Alex Trebek …. ils ont bien annulé Jeopardy. Merci 2020. nous avons grandi sur Jeopardy 😭😭😭😭 – Salle Néhémie (@Namanaspeaks) 8 novembre 2020

J’adore Alex Trebek depuis que je suis enfant. Chaque fois que je visitais la maison de mon arrière-grand-mère, personne ne pouvait activer la chaîne avant que #Jeopardy ne se déclenche. J’étais tellement ennuyé, lol … jusqu’à ce que je finisse par aimer Alex + son émission – Brannon (@Brannona) 8 novembre 2020

prevnext